„War die beste Erfahrung“: Trans-Vater nach One-Night-Stand schwanger

Als alleinerziehender Vater, der sich selbst als transmaskulin und nicht-binär bezeichnet, teilt Danny Wakefield seine Reise auf Social Media. (Fotomontage) © Instagram/Danny Wakefield

Als Danny Wakefield (36) im April 2020 an Covid-19 erkrankte, begab er sich in ärztliche Behandlung. Dort erfuhr er überraschend, dass er nach einer einmaligen sexuellen Begegnung schwanger geworden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Transmann bereits lang in Hormonbehandlung befunden und auch eine Mastektomie (also die Entfernung der weiblichen Brüste) hinter sich.

In einem Essay für Newsweek schrieb er, dass er sich immer Kinder gewünscht habe. Ihm sei auch klar gewesen, dass es vielen Eltern oder Menschen mit Kinderwunsch, die sich als trans oder nicht-binär identifizieren, an Beispielen und Vorbildern fehlt. Und so kommt es, dass er auf TikTok und Instagram damit begann, in Bildern und kurzen Videos zu teilen, wie er seine Elternschaft erlebt. Allein auf Instagram hat der alleinerziehende Vater 115.000 Follower. Die vielen positiven Kommentare zeigen, wie wichtig seine Online-Präsenz für andere ist.

Trotz anhaltender Übelkeit eine wunderbare Erfahrung

Der stolze Papa schreckt dabei auch vor schwierigen Themen nicht zurück, berichtet über postpartale Depression, Ängste als Alleinerziehender und ununterbrochene Schwangerschaftsübelkeit. So habe er weniger als fünf Tage in der gesamten Schwangerschaft erlebt, an denen ihm nicht schlecht gewesen sei. Trotzdem sieht er als „wunderschönste Erfahrung“ an, die er machen durfte. Er meint über diese Zeit: „Ich habe meinen Körper auf eine Weise lieben gelernt, wie ich es nie erlebt zuvor erlebt hatte.“

Natürlich gibt es auch jede Menge negative Kommentare. Doch für seine Neider hat er ganz klare Worte: „Nur, weil ich mich nicht wie eine Frau fühlte, heißt das nicht, dass ich die Organe meiner Geburt nicht zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich habe einen Uterus und habe diesen benutzt. Auch Trans-Männer und non-binäre Personen können gebären.“