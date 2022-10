„War echt extrem“: Baby von Fiona Erdmann hatte Nabelbruch

Die Tochter von Fiona Erdmann hatte einen Leistenbruch und einen Nabelbruch © Instagram: fionaerdmann

Die Tochter von Fiona Erdmann hatte einen Leistenbruch und einen Nabelbruch. Das hat die zweifache Mama nun auf Instagram mit ihren Followern geteilt.

Fiona Erdmanns (34) Tochter Nayla musste schon einiges durchmachen. Erst vor kurzem verriet die zweifache Mama, dass ihre Tochter einen Leistenbruch hatte. Doch nun kommen noch weitere Details an Licht, von denen die ehemalige GNTM-Kandidatin auf Instagram erzählt: Nayla hatte zusätzlich auch noch einen Nabelbruch.

Damals postete die 34-Jährige in ihrer Instagram Story von dem Leistenbruch ihrer Tochter: „Moe hat mir richtig Angst gemacht. Er hat die Kleine gewickelt und ich bin dann superschnell nach Hause gekommen, weil er meinte, ihre Leiste ist komplett geschwollen. Bin dann nach Hause gekommen und habe das gesehen. Und es hat mich sofort daran erinnert, was ich mit Leo hatte“. Ihr älterer Sohn, der mittlerweile zwei Jahre alt ist, hatte damals als Baby einen Leistenbruch. Daher hat die Mutter bereits eine Theorie: „Das war mir sofort klar, dass das das Gleiche ist.“

Mama Fiona über den Nabelbruch: „Es war total krass“

Die 34-Jährige spricht nun in ihrer Instagram Story über den zusätzlichen Nabelbruch ihrer Tochter: „„Und zwar hatte Neyla einen Nabelbruch. Das habe ich gar nicht so thematisiert, sie hatte ja auch schon einen doppelseitigen Leistenbruch“. Sie postete ein Foto von dem Bauchnabel ihrer Tochter und fügt hinzu: „Der war echt extrem. Der ist immer so krass rausgekommen, wenn sie geschrien hat und man hat dadurch auch die Eingeweide gespürt. Es war total krass.“ Zum Glück ist der Nabelbruch mittlerweile aber bereits wieder von alleine geheilt: „Der ist jetzt weg“.