„War etwas nervös“: Gülcan Kamps total happy nach erster Date Night

Erstes Mal ohne Kind

Für Gülcan Kamps und ihren Mann war ein Konzertbesuch Anlass, das erste Mal seit der Geburt ihres Kindes allein auszugehen. So lief ihre „Date Night“.

Hamburg - Kinder stellen das Leben auf den Kopf, und vieles ist nach der Geburt für die Eltern nicht mehr so wie vorher. So wird sich bei vielen Menschen mit dem Familienzuwachs auch das Ausgehverhalten ändern. Das hat auch Gülcan Kamps (40) so erlebt.

Wie die Fernsehmoderatorin auf ihrem Instagram-Kanal berichtete, waren sie und ihr Ehemann Sebastian Kamps (41) nun zum ersten Mal in 1,5 Jahren wieder ohne ihr Kind unterwegs! Anlass war ein Konzert der Metalband Metallica, die am Samstag im Hamburger Volksparkstadion spielte.

„Alles lief wie geschmiert“

Die Moderatorin und Schauspielerin erzählte in ihrem Instagram-Post weiter, dass sie schon länger im Vorhinein „etwas nervös“ gewesen war. Ein enges Familienmitglied habe sich dann am Ausgehabend um den Kamps-Spross gekümmert und das „Mäuschen“ dann auch schnell davon ablenken können, dass Mama und Papa nicht da waren.

So richtig entspannen konnte Gülcan nach eigenen Worten aber erst, nachdem ihr berichtet wurde, dass ihr Kind nun schläft. Das werden sicherlich alle besorgten Eltern gut nachvollziehen können! Gülcans Fazit jedenfalls war, dass sie einen tollen Abend hatte, an dem tatsächlich „alles wie geschmiert“ lief. „Werde unser 1. Mal auf jeden Fall nicht vergessen“, schrieb sie zu ihrem Post. Verwendete Quellen: Instagram / guelcankamps

