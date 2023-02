„Ich war ein Miststück“: Iris Klein zeigt Reue und wünscht sich Freundschaft mit Peter

Über Wochen ließ Iris Klein kein gutes Haar an ihrem vermeintlich fremdgegangenen Ehemann Peter. Nun schlägt die 55-Jährige neue Töne – und entschuldigt sich sogar!

Mallorca – Im Affären-Drama um Iris Klein (55) und ihren vermeintlich untreuen Ehemann Peter (55) ging es lange heiß her: Öffentlichkeitswirksam schimpfte die verlassene 55-Jährige gegen ihren einst so geliebten Partner und dessen angebliche neue Liebe Yvonne Woelke (41). Nach Wochen des Hasses und der Trauer klingt das plötzlich ganz anders.

Iris Klein entschuldigt sich bei Peter – erste Annäherung nach Affären-Drama um Yvonne Woelke

Iris Klein nimmt selten ein Blatt vor den Mund – ein Umstand, der ihrem (Noch-)Ehemann in den vergangenen Wochen teuer zu stehen kam: Ungeniert lästerte die 55-Jährige über Peter und enthüllte dabei teils recht pikante Details aus dem Privatleben der beiden. Eine angemessene Reaktion auf die nicht eindeutig erwiesene Affäre? Wohl kaum. Dennoch kündigte Peter an, bald ebenfalls gegen Iris Klein austeilen zu wollen. Folgt auf den Rosenkrieg nun also die nächste Schlammschlacht? Lange sag es danach aus.

Nun überraschte Iris Klein nach ihren heftigen Gefühlsausbrüchen allerdings mit einer Stellungnahme, in der sie ganz andere Töne anschlug: Am Sonntagmittag (26. Februar) zeigte sie sich gut gelaunt und frisch ausgeschlafen in ihrer Instagram-Story. Die Strapazen der vergangenen Wochen scheint sie erstmals hinter sich gelassen zu haben: „Von mir wird keine dreckige Wäsche mehr gewaschen. Ich glaube, das habe ich genug gemacht“, versprach sie und zeigte sich reumütig: „Ich bin auch übers Ziel hinausgeschossen und habe zu viele private Dinge erzählt. Es war einfach falsch von mir, viel zu viel nach außen getragen zu haben. Tut mir leid, das hätte ich nicht machen dürfen.“

Iris Klein und Peter wollen nun Freunde werden – trotz Affären-Gerüchten auch künftig in Kontakt

Sie habe Peter „vielleicht einfach das Genick brechen“ wollen und ihn deswegen derart öffentlich beleidigt, gab Iris Klein anschließend zu. Doch dieses Kapitel soll nun der Vergangenheit angehören: „Ich würde es gerne zurücknehmen, aber das kann ich nicht. Ich habe ihn um Verzeihung gebeten, er hat mir auch verziehen. Wir können ganz normal miteinander reden, werden auch allein schon wegen der Hunde in Kontakt bleiben.“ Man versuche jetzt, „sowas wie Freunde“ zu werden. Selbstkritisch erklärte die Mutter von „Goodbye Deutschland“-Star Daniela Katzenberger (36) dann noch: „Ich war ein Miststück!“

Auf ihre ehrlichen Worte folgte dann noch ein Foto der beiden aus besseren Zeiten. Darunter danke Iris dem 55-Jährigen für „20 Jahre wunderschöne Zeit“ und entschuldigte sich erneut dafür, ihn „öffentlich beleidigt“ zu haben – eine Geste, die er dankend annahm und den Beitrag ebenfalls bei Instagram teilte. Dort sorgte er bereits am Vortag für Gerüchte: Peter Klein postete ein Bild aus Hamburg und könnte demnach auf dem Weg zu Yvonne Woelke sein. Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_, instagram.com/peterklein_official