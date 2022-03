„War nicht die Frage“: Bernhard Brink lästert über Dieter Bohlen - Ross Antony blockt sofort ab

Von: Lisa Klugmayer

Bernhard Brink hat in seiner Schlagerkarriere schon mit einigen großen Namen zusammengearbeitet - unter anderem auch Dieter Bohlen. Davon erzählt er auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit - so auch in der „Ross Antony Show“. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ross Antony Show & dpa/Bodo Schackow

Bernhard Brink hat in seiner Schlagerkarriere schon mit einigen großen Namen zusammengearbeitet - unter anderem auch Dieter Bohlen. Davon erzählt er auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit - so auch in der „Ross Antony Show“. Doch Ross Antony unterbrach die Lästerattacke gekonnt.

Leipzig - Am Samstag (19. März 2022) flimmerte die bereits vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ über die heimischen TV-Bildschirme. Mit dabei waren unter anderem Semino Rossi, Sonia Liebing, Karsten Walter und Bernhard Brink. Der Schlagertitan nutze die Gelegenheit mal wieder, um über seine Vergangenheit mit Dieter Bohlen zu erzählen. Er holte schon zum Bohlen-Rundumschlag aus, als Ross Antony ihn prompt unterbrach, wie tz.de berichtet.

Bernhard Brink zu Gast in der „Ross Antony Show“: Schlagerstar in Lästerlaune

Dass Bernhard Brink gerne mal über seine Vergangenheit mit Dieter Bohlen redet, ist nichts Neues. Ob man ihn gefragt hat oder nicht, der Schlagertitan erzählt nur allzu gerne, dass der ehemalige DSDS-Juror damals sein Chauffeur war und nicht genug Talent als Songschreiber hatte, um bei ihm „auf der A-Seite“ zu landen.

Bernhard Brink packt mal wieder über Dieter Bohlen aus. Doch Ross Antony stoppt den Schlagersänger sofort. © Screenshot MDR/Ross Antony

So auch in der gestrigen (19. März) „Ross Antony Show“. Nach seinem Auftritt plauderten er und Ross Antony noch ein bisschen. Der Moderator wollte ihn gerade loben, als Bernhard Brink mal wieder anfängt, die alten Geschichten über Dieter Bohlen auszupacken. „Du hast so viele tolle Songs in deinem Leben geschrieben, produziert, gesungen“, fängt Ross Antony an. Bernhard Brink antwortet ehrlich: „Geschrieben weniger. Das war Dieter Bohlen damals“.

„War nicht die Frage“: Bernhard Brink lästert über Dieter Bohlen - Ross Antony blockt sofort ab

„Wir haben es versucht. Dieter wollte immer eine A-Seite bei mir landen, hat er nie geschafft“, so Bernhard Brink weiter. Doch Ross Antony blockt den Dieter-Talk gleich ab und unterbricht den Schlagertitan: „Das war aber nicht die Frage“. Natürlich verpackt er das mit einem typischen Ross-Lacher und da kann auch Bernhard Brink nicht böse sein.

„Wir haben viel produziert, ja“, kommt Bernhard Brink wieder zurück auf die ursprüngliche Bemerkung von Ross Antony. Und dann will es der TV-Moderator ganz genau wissen und stellt ihm eine besonders pikante Frage. Doch der Schlagertitan beweist Humor und plaudert ohne zu zögern aus dem Nähkästchen. Mit so viel Ehrlichkeit hat Ross Antony wohl nicht gerechnet.

Verwendete Quellen: MDR/Ross Antony Show