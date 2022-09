„War so aggressiv“: Jana Ina Zarrella total aufgelöst - Ihr Hund wurde angegriffen

Angst um Cici

+ © Instagram/Jana Ina Zarrella Jana Ina Zarrella war mit ihrem Hund Cici spazieren. Doch dann wurde Cici von einem anderen Hund angegriffen und die Moderatorin war voller Angst. (Fotomontage) © Instagram/Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarrella war mit ihrem Hund Cici spazieren. Doch dann wurde Cici von einem anderen Hund angegriffen und die Moderatorin war voller Angst.

Moderatorin Jana Ina Zarrella (45) postete nun ein erschreckendes Video in ihrer Instagram-Story. Die 45-Jährige zählt zu ihrer Familie auch ihren Hund Cici. Die Hündin aus dem Tierheim ist jetzt seit mittlerweile über zwei Jahren ein Familienmitglied für die Moderatorin. Bei einem der abendlichen Gassi-Runden wurde Hündin Cici jetzt angegriffen und ihr Frauchen postete daraufhin ein Video, indem sie völlig aufgelöst wirkt.

Völlig fertig erzählt sie in dem Video: „Ich bin mit Cici jetzt draußen. Ich bin am Zittern. Eine ältere Dame war mit einem kleinen Hund – einem kleinen Jack Russel – unterwegs. Ohne Leine. Und dieser Hund kam von der anderen Straßenseite angerannt und ging auf Cici los. Der war so schlimm aggressiv, der hat Cici so attackiert.“

Jana Ina Zarrella: Die Angst um ihre Hündin war groß

Doch damit noch nicht alles. Die 45-Jährige versuchte ihrem geliebten Hund zu helfen, doch sie fühlte sich machtlos: „Ich versuchte nur, mit der Leine Cici von der einen Seite auf die andere Seite zu ziehen. Der Hund ist hinter ihr her und versuchte sie zu beißen. Ich habe sie teilweise sogar in die Luft gehoben, mit der Leine. Ich bin so am Zittern und dieser Hund hat nicht aufgehört. Irgendwann hat es die ältere Dame geschafft, zu uns zu kommen – Und hat es geschafft, den Hund zu packen. Sowas ist so schlimm, ich habe so Panik gehabt.“ Es scheint so, als ob alle beteiligten den Vorfall gut überstanden haben.