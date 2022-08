„War uns auch neu“: Veranstalter sagt Konzert von Angelo Kelly aber hatte keine Ahnung

Teilen

Angelo Kelly und seine Familie sind geschockt. Durch ihre Fans haben sie herausgefunden, dass der Veranstalter ihr Konzert abgesagt hat. Die genauen Gründe dafür sind scheinbar noch unklar. (Fotomontage) © Instagram/Angelo Kelly

Angelo Kelly und seine Familie sind geschockt. Durch ihre Fans haben sie herausgefunden, dass der Veranstalter ihr Konzert abgesagt hat. Die genauen Gründe dafür sind scheinbar noch unklar.

Ochtrup - Große Enttäuschung für Angelo Kelly (40) Fans, denn das Konzert des Schlagersängers musste überraschenderweise abgesagt werden. Der Grund dafür ist nicht, wie oft in den heutigen Zeiten, eine Corona-Erkrankung. Der Musiker und seine Familie sind nämlich topfit, jedoch jetzt sichtlich niedergeschlagen. Denn auch für sie kam der plötzliche Ausfall des Konzerts sehr überraschend. „Das war uns auch neu“, lässt er seine Fans in einer Instagram-Story wissen.

Eigentlich sollte „Angelo Kelly and Family“ am 27.08 in Ochtrup auf der Bühne stehen. Doch dann haben Fans plötzlich E-Mails vom Veranstalter bekommen, dass das Konzert abgesagt sei. Erst von seinen Fans hat Angelo diese Information erhalten. Die Gründe für den überraschenden Ausfall sind dem Team von Angelo auch nicht ganz klar. Anscheinend gab es Probleme bei einigen Genehmigungen.

Angelo Kelly: Veranstalter sagt sein Konzert ab ohne Bescheid zu sagen

Angelo und sein Team wollen noch nicht aufgeben und den genauen Grund des Konzertentfalls herausfinden. „Wir sind sehr enttäuscht [...]und es tut uns sehr, sehr leid“, lässt der Schlagersänger seine Fans wissen. Alle, die ein Ticket erworben haben, können laut des jetzigen Standes ihr Geld beim Ticketanbieter zurückbekommen.