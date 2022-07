„Warum lächelt Charlène nie?“ Palast-Auftritt an Alberts Seite stimmt Fans traurig

Von: Larissa Glunz

Teilen

Charlène von Monaco hat ihre repräsentativen Pflichten wieder aufgenommen. Vor Kurzem zeigte sie sich bei einem besonderen Empfang im Garten des Palastes. (Symbolbild, Fotomontage) © Valery Hache/dpa & PanoramiC/Imago

Charlène von Monaco nimmt gemeinsam mit ihrem Ehemann Albert wieder regelmäßig öffentliche Termine wahr. Im Garten des Fürstenpalastes hielt das Paar nun einen Empfang ab. Auf den Fotos zum Event wirkte die Zwillingsmutter einigen Fans zufolge aber alles andere als glücklich.

Monaco – Seit Charlène von Monaco (44) wieder ins Fürstentum und zu ihrer Familie zurückgekehrt ist, bleibt kein Auftritt der zweifachen Mutter unkommentiert. Ihren Platz an der Seite von Ehemann Fürst Albert II. (64) hat sie wieder eingenommen, einige Royal-Fans trauen dem Glück im Palast jedoch nicht.

Schmuck für den guten Zweck: Charlène und Albert von Monaco laden zum Empfang

Mit Krisen- und sogar Scheidungsgerüchten werden Albert und seine Gattin schon seit Monaten konfrontiert. Charlènes lange Abwesenheit in Monaco aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte die Spekulationen bereits im letzten Jahr befeuert, ganz verklingen wollen sie jedoch noch immer nicht. Um all die negativen Berichte über ihre Ehe zu entkräften, treten Albert und Charlène wieder regelmäßig bei offiziellen Terminen als Paar vor die Kamera.

Im Garten des monegassischen Fürstenpalastes hielten Albert und Charlène unlängst einen Cocktail-Empfang ab. Luxusjuwelier Van Cleef & Arpels, der auch Charlènes funkelnde Ozean-Tiara entworfen hat, hat für die nach Alberts Mutter Fürstin Gracia Patricia (52, † 1982) benannte „Princess Grace Foundation-USA“ drei besondere Schmuckstücke der „Alhambra“-Kollektion designt. Die eleganten Halsketten sowie das dazugehörige Armband, deren Verkauf die Stiftung unterstützt, wurden nun feierlich in Anwesenheit des Monarchenpaares präsentiert.

Ist Charlène von Monaco glücklich oder traurig? Fans sind geteilter Meinung

Mit einem etwas zaghaften Lächeln posierte Fürstin Charlène mit den eingeladenen Gästen und den Models, was so manchem Instagram-Follower gleich ins Auge sprang. „Warum lächelt […] Charlène nie auf Fotos? Sie sieht immer so traurig aus“, äußerte sich eine besorgte Userin. Andere Nutzer wiederum zeigten sich begeistert von den aktuellen Aufnahmen, was sie mit unter anderem mit zahlreichen Herzchen-Emojis zum Ausdruck brachten.

Die Fans sind sich uneinig: Während manche Charlènes Schönheit bewundern, zeigen sich andere besorgt über ihren „traurigen“ Gesichtsausdruck. (Fotomontage) © Screenshot/Instagram.com/palaisprincierdemonaco

Bei einem ihrer jüngsten Termine im Dienst der Krone zeigte sich die 44-Jährige unlängst ungewohnt entspannt und nahbar. Charlène von Monaco ging auf Fans zu, die den Palast in Monaco besichtigten und posierte fleißig für Fotos. Verwendete Quellen: Instagram.com/palaisprincierdemonaco, /graceinfluential