„Warum redet überhaupt irgendjemand mit mir?“: Daniela Katzenberger findet eigene Stimme furchtbar

So denkt Daniela Katzenberger heute über die ersten Folgen ihrer TV-Show © Instagram/Daniela Katzenberger

Seit den 2000ern ist Daniela Katzenberger eine Größe im deutschen Reality-Fernsehen. Doch heute sieht sie kritisch auf ihr Auftreten in den Anfängen ihrer Fernsehkarriere zurück.

Daniela Katzenberger (35) schaut auf ihre Fernsehkarriere zurück – Die Blondine steht mittlerweile seit circa 20 Jahren vor der Kamera und lässt ihre Fans ihr Leben begleiten. Anfang der 2000er Jahre nahm ihre Karriere Fahrt auf, und zwar in der Soap „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“. Seitdem ist die Frau mit dem schrillen Auftreten kaum noch aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. Doch trotz allen Erfolges gefallen ihr selbst ihre ersten Auftritte im Fernsehen nicht.

Auch auf Social Media ist die Katze mittlerweile eine Berühmtheit. So hat sie auf Instagram 2,1 Millionen Follower, mit denen sie ihren Alltag teilt. Und auch ein Podcast darf heutzutage nicht fehlen. In „Katze & Cordalis“ sprach Daniela Katzenberger nun mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) über die Anfänge ihrer Karriere: „Da war ich 22, jetzt bin ich 35. Vor 13 Jahren habe ich mich das erste Mal im Fernsehen gesehen bei Vox. Wie ich mich fand? Schrecklich!“

Heute kann sie sich die alten Aufnahmen kaum mehr ansehen

Insbesondere stört die Blondine eine Sache: „Weißt du, was das Allerschlimmste war? Meine eigene Stimme! Wenn ich mir manchmal Sprachnachrichten von mir anhöre, frage ich mich: ‚Warum redet überhaupt irgendjemand mit mir?‘ Das klingt furchtbar!“ Aber das ist nicht das einzige, was sie im Nachhinein furchtbar findet: „Dann als Zweites habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wo ich die Augenbrauen hab – und zwar am Haaransatz!“