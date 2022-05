„Was für ein Geschenk“: US-Popstar Nick Jonas schwärmt von seinem Baby

Nick Jonas beim 2022 NBC Universal © IMAGO/John Nacion

US-Popstar Nick Jonas schwärmt von seiner im Januar geborenen Tochter.

Los Angeles - «Sie ist einfach unglaublich. Was für ein Geschenk ein Baby doch ist», sagte der 29-Jährige in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. Als frischgebackene Eltern bekämen er und Ehefrau Priyanka Chopra (39) nun von allen Seiten Tipps, erklärte der «Jonas Brothers»-Sänger und fügte ironisch hinzu: «Wie sich herausstellt, sind alle meine Bekannten Spezialisten in der Neugeborenen-Pflege.»

Seine Brüder und Bandkollegen Joe und Kevin seien «großartige» Onkel, erklärte Jonas. Der «mit Abstand beliebteste Onkel» sei jedoch sein jüngster Bruder Frankie. Das Mädchen war im Januar mit Hilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen und musste die ersten Monate auf einer Intensivstation verbringen. Erst zum Muttertag gaben Jonas und Chopra bekannt, dass ihr Baby nun bei ihnen sei. Der Sänger und die Schauspielerin hatten 2018 geheiratet. (dpa)