„Was habe ich mir da angetan?“: Sarah Engels geht kurz nach Geburt ihrer Tochter 12km joggen

Von: Alica Plate

Sarah Engels geht drei Monate nach der Geburt 12 km joggen © Screenshot/Instagram/sarellax3

Seit knapp drei Monaten ist Sarah Engels Mutter einer Tochter. Um die überschüssigen Kilos nach der Schwangerschaft loszuwerden, gibt die 29-Jährige alles. Nicht nur im Fitnessstudio gibt sie Gas, sondern absolvierte kürzlich eine Joggingrunde von satten 12 Kilometern.

Köln - Am 2. Dezember 2021 erblickte Sarah Engels (29) Tochter Solea Liana das Licht der Welt und machte das Familienglück der ehemaligen DSDS-Kandidatin vollkommen. Doch sich deshalb auszuruhen, kommt für die 29-Jährige nicht in Frage - denn die Schwangerschaftspfunde schmelzen nicht von alleine. Sarah Engels gibt gemeinsam mit ihrem Mann Julian alles, um sportlich wieder fitter zu werden. Eine Joggingrunde von 12 km? Für die hübsche Brünette kein Problem, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels möchte wieder fitter werden

Sarah Engels schien es kaum erwarten zu können, endlich wieder mit dem Sporteln anzufangen. Bereits wenige Wochen nach der Geburt fing sie mit den ersten Fitnessübungen an und ist so langsam wieder zu ihrer alten Routine zurückkehrt.

Gemeinsam mit ihrem Mann forderte sie nun ihren inneren Schweinehund heraus und absolvierte ein Joggingrunde von satten 12 Kilometern. Doch hat sich der TV-Star da zu viel zugemutet?

Gemeinsam mit Julian Engels geht Sarah joggen

„Ich habe mir vorgenommen, nach langer langer Zeit mal wieder 12 km zu schaffen - was habe ich mir da angetan?“, erkundigt sich der DSDS-Star bei seinen Fans. Doch gesagt, getan. Sarah Engels zieht gemeinsam mit ihrem Mann den 12-km-Run durch - denn, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht die 29-Jährige das auch durch.

Doch die Kilometer hinter sich zu bringen, fällt Sarah gar nicht so leicht. Während ihr Mann beim Joggen noch munter quasseln kann, sieht man der hübschen Brünette die Erschöpfung durchaus an. „Ich brauche gleich ein Sauerstoffzelt und bin froh, dass meine Beine noch laufen“, gibt sie ihren Followern nach etwa der Hälfte ein Update. Doch Sarah zieht durch und ist am Ende sichtlich stolz auf sich.

Auch im Fitnessstudio gibt Sarah Engels Gas

Doch nicht nur beim Laufen zeigt sie Ausdauer - auch beim Training im Fitnessstudio gibt Sarah Engels alles, weshalb ihre Brüste kürzlich „Tango tanzten“.

Verwendete Quellen: Instagram.com/sarellax3