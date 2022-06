„Was hätte ich denn davon?“: Zum 85. verrät Roberto Blanco - Er will keine Enkelkinder mehr

Roberto Blanco möchte keine Enkelkinder mehr © dpa | Uli Deck

Roberto Blanco wird 85! Enkelkinder wünscht sich der Schlagersänger aber nicht mehr. Dafür sei er bereits zu alt.

Am kommenden Dienstag (7. Juni) steht ein ganz besonderer Tag für Schlagerstar Roberto Blanco an: Er wird 85 Jahre alt. Eine eindrucksvolle Zahl – besonders, wenn man sich vor Augen hält, dass der Sänger seit 65 Jahren im Showgeschäft tätig ist. Im Gespräch mit t-online.de zeigt sich der Star anlässlich des Meilensteins mit sich und der Welt zufrieden: „Ich bin stolz auf meine Hautfarbe, meine Herkunft, meine Religion und das, was ich im Leben erreicht habe.“

Zu seinem großen Ehrentag wünscht sich der Unterhaltungskünstler vor allem Gesundheit – „für mich, meine Familie und die ganze Welt“, erklärt er. „Ich wünsche mir, dass die Pandemie endlich besiegt wird und dass sich die Menschen auf diesem Planeten verstehen und respektieren. Auch eine schöne Feier mit meiner Frau wünsche ich mir.“

Beim Thema Enkelkinder winkt Roberto Blanco jedoch ab. „Ich bin bald 85 Jahre alt. Wenn ich 90 bin, wäre das Enkelkind fünf. Irgendwo muss es auch Grenzen geben“, sagt er mit Verweis auf sein Alter. Dabei hatte seine Tochter Patrizia Blanco (51) zuletzt immer wieder offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Auch eine Leihmutterschaft oder Adoption zieht die Reality-TV-Teilnehmerin in Erwägung, um Mama zu werden.

Roberto Blanco findet sich „zu alt“ für Enkelkinder

Roberto Blanco selbst wird jedoch nicht richtig mit dem Gedanken warm, im hohen Alter noch Opa zu werden. „Nein. Wenn das Kind fünf, zehn oder 15 Jahre alt ist, wäre ich doch schon viel zu alt. Was hätte ich denn davon?“, so der „Ein bisschen Spaß muss sein“-Interpret. Dass die Entscheidung letztendlich nicht bei ihm liegt, ist dem Musiker klar: „Wenn meine Tochter ein Kind haben will, wünsche ich ihr nur das Beste.“

Viel lieber konzentriert sich Roberto Blanco auf seine Liebe zur Musik. Am 6. Juni erscheint sein neues Album „Jetzt erst recht“, das eigenen Angaben zufolge sein Lebensmotto widerspiegelt. „Im Showbusiness weiß man nie, wie es weitergeht. Ich bin nun schon seit 65 Jahren dabei und habe immer gesagt: jetzt erst recht!“, verrät der Entertainer.