„Was hast du da gemacht?“: Amira Pochers Kinder bemalen den ganzen Fußboden

Teilen

Amira Pocher zeigt sich in ihrer Instagram-Story - ihre Kinder haben am Morgen den Fußboden mit Buntstiften bemalt © instagram.com/stories/amirapocher

Amira Pocher filmte in ihrer Instagram-Story die Taten ihrer Kinder. Upps, was passiert? Ihre Kleinen veranstalteten mit bunten Stiften eine Mal-Aktion auf dem Steinfußboden und bekritzelten ihn.

Köln - Lässt man die Kinder kurz aus den Augen und es wird still, heißt es meistens nichts Gutes. Amira Pocher musste über die Mal-Aktion ihrer Kinder selbst lachen. Der Grund dafür: Sie bemalten den Fußboden mit blauem Buntstift.

„Was hast du da gemacht?“: Amira Pochers Kinder bemalten den ganzen Fußboden

Huch - in ihrer Instagram-Storys zeigte Amira Pocher an verschiedenen Stellen des Fußbodens, wo ihre Kinder hingemalt haben. „Was hast du da gemacht?“, fragte Amira ihr Kind und musste dabei selbst etwas lachen. „Sunday is Funday“, schrieb sie passend zu ihren Videos.

Amira Pocher zeigt die Fußboden-Bemalung ihrer Kinder in der Instagram-Story © instagram.com/stories/amirapocher

Das Video kommentierte sie selbst mit einem lachenden Emoji und einem roten Herz. Scheint so, als würde es die 29-Jährige gar nicht so schlimm sehen.

„Kleine Helikopter-Mama“: Amira Pocher macht ein ehrliches Mutter-Geständnis

Die Moderatorin zeigt sich immer offen und ehrlich in ihren Instagram-Storys - auch in Interviews. Während ihrer „Let‘s Dance“-Phase kümmerte sie sich selbstverständlich auch weiterhin um ihre zwei Kinder - doch die Hintergedanken, dass sie zu wenig Zeit für sie hat, begleiten sie täglich.

Amira Pocher gab zu, eine kleine Helikopter-Mama zu sein. „Ich bin sehr liebevoll, bin aber auch eine kleine Helikopter-Mama“, so die Moderatorin im Gala-Interview. Sie legt viel Wert darauf, dass ihre Kinder „ehrliche, loyale und empathische Menschen“ werden. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/amirapocher, Gala