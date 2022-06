„Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas“: Laura Müller und Michael Wendler genießen Kurztrip

Michael Wendler und Laura Müller fühlen sich in den USA offenbar pudelwohl. Zuletzt veröffentlichte das Playboy-Model Fotos von ihrem Las-Vegas-Trip. (Fotomontage) © Instagram/Laura Müller

Michael Wendler und Laura Müller fühlen sich in den USA offenbar pudelwohl. Zuletzt veröffentlichte das Playboy-Model Fotos von ihrem Las-Vegas-Trip.

Las Vegas – Michael Wendler (50) und Laura Müller (21) scheinen keine Anstalten zu machen, in ihre Heimat Deutschland zurückzukehren. Stattdessen lassen es sich die beiden in den USA ziemlich gut gehen, wie Lauras regelmäßige Instagram-Posts dokumentieren. In ihren Beiträgen präsentiert die Playboy-Schönheit luxuriöse Boote und schnittige Jetskis, mit denen der Wendler und seine Gattin offenbar die US-amerikanischen Küsten unsicher machen. Jetzt zog es die beiden allerdings Richtung Wüste: In Las Vegas genoss das Ehepaar das Leben der Schönen und Reichen.

In ihrem neuesten Instagram-Beitrag ließ Laura Müller ihre Fans und Follower am Las-Vegas-Trip des Paares teilhaben. Auf zahlreichen Schnappschüssen sieht man sie in ihrer typischen Der-Wendler-und-seine-Laura-Pose: Er hält sie im Arm, während sie eine Hand auf seine Brust legt und den Kopf in den Nacken wirft. Das funktioniert vor jedem Hintergrund! Wie auf den Bildern zu erkennen ist, besuchten der Sänger und die „OnlyFans“-Bekanntheit zusammen luxuriöse Restaurants, Bars und — selbstverständlich — Casinos.

Michael Wendler und Laura Müller scheinen ihr Leben in den USA zu genießen

Wie viel Geld Michael Wendler und Laura Müller während ihres Trips nach Las Vegas wohl verzockt haben? Das bleibt selbstverständlich ein Geheimnis, denn wie Laura so schön in ihrem Instagram-Beitrag schreibt: „Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.“ Dazu gab es selbstverständlich noch eine Liebeserklärung an ihren „Schatzi“, ohne den die zahlreichen Ausflüge und Luxusgeschenke sicherlich nicht so einfach zu haben wären.

Ob Michael Wendler und Laura Müller irgendwann nach Deutschland zurückkehren werden, bleibt fraglich. Insbesondere der Schlagerstar machte einen eher unschönen Abgang, nachdem er einige an krude Verschwörungstheorien erinnernde Aussagen getroffen hatte und daraufhin seinen Sitz als „DSDS“-Juror verlor. Doch dank Social Media können ihre Fans ja problemlos auf dem Laufenden bleiben, was Karriere und Privatleben des ungewöhnlichen Ehepaares angeht!