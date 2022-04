„Was ist das?“: Robert Geiss irritiert, als es in Carmens Koffer auf einmal vibriert

Von: Ines Alberti

Es rappelt im Koffer: Carmen, Robert und Davina Geiss wollen einem Störenfried auf den Grund gehen. © Screenshots: RTL2

Die Geissens ziehen um. Und in Umzugskisten und -koffern kommen bei den TV-Millionären auch peinliche Details zum Vorschein - etwa ein vibrierender Gegenstand.

Monaco - Ein Umzug kann nervenaufreibend sein, davor sind auch Promis wie die Geissens nicht gefeit. Auch nicht vor Peinlichkeiten, die unerwartet beim Kisten- und Kofferpacken zum Vorschein kommen, wie es Carmen Geiss nun am eigenen Leib erfahren musste.

„Was ist das?“: Robert Geiss findet beim Umzug einen Störenfried in Carmens Koffer

Die Töchter der Geissens, Davina (18) und Shania (17), werden erwachsen und sollen jetzt ihre eigene Wohnung bekommen. Daher zieht die Familie aus dem gemeinsamen Apartment aus. In Carmens Koffer rumort es jedoch ordentlich: „Pack mal hier drauf. Da bewegt sich was. Was ist das? Da ist ein Tier drin oder was?“, will Ehemann Robert dem Störenfried im Trailer zur neuen Folge der RTL-Reality-Show „Die Geissens“ auf den Grund gehen.

Auf das Vibrieren im Koffer reagiert Carmen Geiss mit einem spitzen Schrei. „Nicht dass das jetzt ein Vibrator ist oder so? Das wär aber peinlich!“, befürchtet die Millionärin. Gatte Robert fischt einen brummenden Beutel mit Leo-Print aus dem Koffer, den Carmen ihm prompt entreißt und hektisch damit ins Bad verschwindet.

„Da musst du deine Mutter fragen“: Robert Geiss weicht Tochter Davina aus

Vor Tochter Davina und laufenden TV-Kameras will eine sichtlich aufgebrachte Carmen Geiss den Inhalt des Beutels offenbar nicht preisgeben. Auf die Frage der Tochter, was es für ein Gegenstand war, antwortet Vater Robert nur schmunzelnd: „Glaub da musst du deine Mutter fragen, was da drin war, keine Ahnung.“ Seine Frau spricht im Anschluss von einer „elektrischen Zahnbürste, ‘ne alte. Müssen wir wegschmeißen.“ Entwarnung also?

Ob es wirklich eine Zahnbürste war, daran lässt zumindest Davinas Reaktion Zweifel, als sie einen Blick in den Leo-Beutel erhascht - und sich daraufhin die Augen zuhält. Weitere ungeklärte Fragen gibt es im Hause - beziehungsweise bald in den Häusern - Geiss bezüglich der Finanzen: Obwohl Carmen und Robert schon die Miete für ihre Töchter übernehmen, verlangen Davina und Shania nach mehr Geld. Verwendete Quellen: rtl.de