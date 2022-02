„Was keiner weiß“: Fiona Erdmann hat während Corona-Erkrankung ihr Baby verloren

Traumatische Erfahrung

+ © Instagram/Fiona Erdmann Fiona Erdmann erzählt in einem YouTube-Video von ihren Sorgen © Instagram/Fiona Erdmann

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Claire Weiss schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Im vergangenen Jahr erlitt Fiona Erdmann eine Fehlgeburt. Was sie bisher nicht verriet: Sie war zu dem Zeitpunkt an Corona erkrankt. Nun ist die Influencerin erneut schwanger.

Im April 2021 verlor Fiona Erdmann (33) ihr ungeborenes Kind. Nun spricht die ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin erstmals über die Gründe ihrer Fehlgeburt. Sie enthüllt außerdem, warum sie auch bei ihrer jetzigen Schwangerschaft Angst um ihr Baby hat, wie tz.de berichtet.

Fiona Erdmann litt während ihrer Fehlgeburt unter Corona

Auf YouTube postet Fiona Erdmann ein Video, in dem sie ganz offen über ihre Fehlgeburt sowie über ihre erneute Schwangerschaft spricht. „Was bisher keiner weiß ist, dass ich mein Baby verloren habe, während ich Corona hatte“, gesteht das Model. Bisher habe sie nicht darüber sprechen wollen, um bei anderen werdenden Müttern keine Angst zu schüren.

Aufgrund des starken Fiebers habe es ihr Körper nicht mehr geschafft, das Baby zu versorgen. Besonders schlimm: Auch während ihrer jetzigen Schwangerschaft erkrankte die 33-Jährige am Corona-Virus.

Fiona Erdmann machte sich auch bei der zweiten Corona-Erkrankung riesige Sorgen

Das 22-minütige Video postet die Influencerin am Sonntag, 20. Februar auf YouTube, doch es scheint schon etwas älter zu sein. Denn Fiona Erdmann berichtet, sie sei den dritten Tag in Quarantäne, da sie erneut am Corona-Virus erkrankt sei. Die zweite Corona-Erkrankung der Dubai-Auswanderin liegt nun aber schon etwas zurück - bereits im Januar hatte sie auf Instagram darüber gesprochen.

Zu diesem Zeitpunkt machte sich Fiona Erdmann erneut um ihr ungeborenes Baby Sorgen. Sie berichtet von ihrem „Kopfkino“: Sollte sie erneut wegen einer Corona-Erkrankung ihr Baby verlieren? Zum Glück war der Verlauf der Erkrankung beim zweiten Mal aber wesentlich milder. Die werdende Mutter ist längst über den Berg und auch ihrem Baby geht es gut.

„Ich muss echt lernen, da etwas positiver zu denken, aber es ist echt schwer“

Auch wenn die traumatische Erinnerung an die Fehlgeburt Fiona Erdmann nicht loslässt, versucht die ehemalige GNTM-Anwärterin positiv zu bleiben. Trotzdem fahre sie alle zwei Wochen zum Arzt, nur um sicherzugehen, dass noch alles in Ordnung ist.