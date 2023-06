Was macht sie da? Meghan Markle drängt sich auf der Bühne peinlich in den Vordergrund

Von: Annemarie Göbbel

Ein Fundstück von Meghan Markle macht sein Runde durchs Netz. Fans feiern den Auftritt der Herzogin von vor einem Jahr, weil sie im Clip „ihr wahres Gesicht“ sehen.

Santa Barbara – Im Santa Barbara Polo Club schwang Prinz Harry (38) mit seinem Poloteam, den „Los Padres“, den Polo-Stick. Mit seinem alten Freund Ignacio „Nacho“ Figueras an der Seite holte der Herzog von Sussex den Pokal. Doch warum die Begebenheit für immer im globalen Gedächtnis haften bleiben wird, ist der Auftritt seiner Ehefrau Meghan Markles (41), die im Moment der Siegerehrung offenbar ihren großen Moment gekommen sah.

Meghans Outfit ist dem Julia Roberts‘ aus dem Kultfilm „Pretty Woman“ nachempfunden

Schon an ihrem Styling war zu erkennen, dass Meghan mehr vorhatte, als ihrem Gatten Prinz Harry vom Feldrand zuzujubeln. Als Julia-Roberts-Kopie im Kultfilm „Pretty Woman“, eilte Meghan in gepunkteter Bluse, extravagantem Hut, dramatisch rotem Lippenstift und mondäner Sonnenbrille die Stufen zur Bühne hinauf, auf der sie „ganz klar“ nichts zu suchen hatte, wie die Journalistin Kara Kennedy (51) den Auftritt tags darauf kommentierte. Doch zunächst gab sie Prinz Harry einen Kuss, womit ihre Rolle erfüllt gewesen wäre.

Meghan hatte eindeutig vor, sich in Szene zu setzen: „Das ist keine PR-Gelegenheit, aber sie sieht es offensichtlich als eine“, äußert sich Kennedy gegenüber Sky News-Moderatorin Rita Panahi (47) irritiert. Während das siegreiche Viererteam versucht, sich für den Pokaljubel zu formieren, schob sich Meghan in die Mitte der Gewinner, griff dreist nach einer der Trophäen, die ein Teammitglied in den Händen hielt. Der Spieler überließ sie Meghan aber nicht wunschgemäß, sondern zog sie Meghan kopfschüttelnd weg. Diese überspielte den misslungenen Versuch, in dem sie grundlos zu klatschen beginnt.

Hatte Meghan Markle das Bild ihrer Schwägerin Kate Middleton vor Augen?

Inzwischen rempelt sogar der Herzog von Sussex, ganz auf Fair Play bedacht, den Pokal in den Händen, mit Meghan zusammen, damit das Team gemeinsam die begehrte Trophäe über die Köpfe heben kann.

Hatte Meghan Markle ein Bild ihrer Schwägerin Kate Middleton bei einem ähnlichen Polospiel im Kopf? Jedenfalls versuchte sie ebenfalls sich in den Vordergrund fürs Foto zu stellen (Fotomontage). © Steve Parsons/dpa & Mike Nelson/dpa

Doch Meghan will sich jetzt zumindest in den Vordergrund zu schieben, damit sie nicht hinter den vier großen Männern verschwindet und man sie dann nicht mehr sehen kann. Selbst Harry, der sicher glücklich ist, seine Meghan bei sich zu haben, reagiert nicht, als sie ihm mit Gesten zu verstehen gibt, dass ihr Hut im Tumult zerdrückt und ihre Frisur ruiniert werden könnte.

Vielleicht ist es als ehemalige Schauspielerin im Kostüm der missverstandenen „Pretty Woman“ auch besonders schwer seinen Platz zu finden, oder die Herzogin hatte womöglich ein Bild ihrer Schwägerin Kate Middleton (41) vor Augen, bei dem sie VOR dem Team ihres Mannes Prinz William (40) im Jahr 2011 ebenfalls im Santa Barbara Polo and Racquet Club: Home bei einer Siegerehrung nach einem Sieg des Thronfolger-Poloteams strahlend in die Kamera lächelt. Fans sehen nach dem vergangenen Jahr voller Angriffe der Sussexes auf das britische Königshaus den Beweis im Clip als erbracht, wie Meghan wirklich tickt. Verwendete Quellen: skynews.com.au, Instagram