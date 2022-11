Trennung bei Peter Maffays Sohn Yaris und seiner Freundin? „Blut ist dicker als Wasser“

Im September 2022 zeigte Yaris Maffay erstmals seine neue Freundin auf Instagram. Ein neuer Post lässt nun aber vermuten, dass es in der Beziehung kriselt. Denn der Maffay-Sohn teilt ein Bild mit seiner jüngeren Schwester Anouk.

Starnberger See – Schon im September veröffentlichte Yaris Maffay (18) ganz verliebt ein Foto mit seiner neuen Flamme. Melissa (40) ist 22 Jahre älter als Peter Maffays (73) Sohn - doch das scheint den beiden nichts auszumachen. „Dieser Moment, wenn du realisierst, dass SIE die Eine ist“, schrieb der 18-Jährige damals. Das Foto hat er aber mittlerweile gelöscht.

Kriselt es zwischen Yaris Maffay und seiner Melissa?

Dafür hat er es vor fünf Tagen (03. November) erneut hochgeladen - diesmal in schwarz-weiß. Grund zur Sorge? Höchstwahrscheinlich nicht, denn inzwischen sind alle Bilder auf dem Instagram-Profil von Yaris Maffay in einheitlichem grau. Scheint also lediglich die neue Optik seines Kanals zu sein. Unter das Foto kommentiert Melissa: „Die Magie der Verbindung und das Glück des Zufalls“.

Yaris Maffay nimmt seine kleine Schwester fest in den Arm. © Imago/Hartenfelser & Instagram/Yaris Maffay

Doch es gibt noch einen Post, der darauf hindeutet, dass es zwischen Yaris und Melissa kriselt. Unter seinem aktuellen Foto schreibt der Sohn von Musiklegende Peter Maffay: „Blut ist dicker als Wasser“. Auf dem Bild umarmt er seine Halbschwester Anouk (4). Sucht er bei seiner kleinen Schwester etwa Trost?

Die (Ex-) Frauen und Kinder des Peter Maffay Viermal war Peter Maffay bereits verheiratet und hat drei Kinder mit verschiedenen Frauen. 1975 heiratete Peter Maffay Petra Küfner. Nach vier Jahren ließen der Sänger und die Lehrerin die Ehe scheiden. Das Ex-Paar hat kein Kind zusammen. Zwei Jahre später wurde zum zweiten Mal geheiratet. 1981 gab der „Tabaluga“-Sänger Chris Heinze das Ja-Wort. Auch sie war als Lehrerin tätig. Vier Jahre später adoptierte das Paar die gemeinsame Tochter Nina (38). Ein Jahr später ging auch diese Ehe zu Bruch. Ehefrau Nummer drei war die 17 jahre jüngere Michaela Herzeg. Mit ihr schritt er 1990 vor den Altar. Nach neun Jahren zusammen trennten sie sich wieder. Tania Spengler wurde 2003 Peter Maffays vierte Ehefrau. Die 26 Jahre jüngere Tanja brachte noch im selben Jahr den gemeinsamen Sohn Yaris zur Welt. Noch im Juli 2015 hatten sich Tania Spengler und Peter Maffay kirchlich trauen lassen, bevor im Dezember bekannt wurde, dass sich der Sänger von seiner vierten Frau getrennt und bereits eine neue Frau an seiner Seite hatte. Aktuell ist Peter Maffay mit der 38 Jahre jüngeren Hendrikje Balsmeyer zusammen, mit der er die Tochter Anouk hat.

„Anouk ist das Zentrum, um das wir alle kreisen“

Die Vierjährige stammt aus der Beziehung seines Vaters mit Hendrikje Balsmeyer (35). Seine Schwester scheint Yaris sehr viel zu bedeuten, denn er hat ihre Hand auf seinem Unterarm tätowieren lassen. Peter Maffay hat Anouk sogar ein Kinderbuch gewidmet. „Anouk, die nachts auf Reisen geht: Geschichten von Freundschaft, Mut und Fantasie“, heißt das Buch und es erschien im August 2021. „Anouk ist das Zentrum, um das wir alle kreisen“, gestand Peter Maffay im Gespräch mit Gala.

Auch Peter Maffay kennt sich übrigens mit großen Altersunterschieden aus. Ihn und seine Rike trennen 38 Jahre. Vor kurzem brachte Peter Maffay den demenzkranken René Weller mit dessen Lieblingslied zum Strahlen. „René ist jetzt ein totaler Pflegefall. Er kann nichts mehr allein", offenbarte seine Frau kürzlich.