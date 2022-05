„Erst zusammenschlagen, dann entschuldigen“: Georgina Fleur wirft Muttertags-Blumen von Ex Kubi weg

Georgina Fleur wirft Blumenstrauß von Ex Kubilay weg. © Screenshot/Instagram/kubilay_oezdemir/georginafleur.tv

Eigentlich hatte Georgina Fleur am Sonntag allen Grund zu feiern. Doch ein Blumenstrauß von ihrem prügelnden Ex-Partner Kubilay ging der frischgebackenen Mama an ihrem ersten Muttertag dann doch zu weit.

Seit Spätsommer 2021 ist Georgina Fleur (32) stolze Mama einer kleinen Tochter – sie durfte am Sonntag in ihrer Wahlheimat Dubai den ersten Muttertag feiern. Gar nicht freuen konnte sich die Influencerin allerdings über einen Blumenstrauß, der, wie sie ihren Instagram-Followern erklärte, von Kindsvater Kubilay Özdemir stammte. Nachdem ihr Ex-Partner sie im März 2022 angegriffen und ihr ein blaues Auge verpasst hatte, machte Georgina kurzen Prozess mit dem Geschenk.

„Ganz klarer Fall für die Tonne“: Georgina Fleur wirft Muttertags-Geschenk von Prügel-Ex weg

In vollen Zügen genießen konnte Georgina Fleur ihre Mutterschaft bisher nicht. Ihre kleine Tochter war nur wenige Monate alt, als Ex-Partner Kubilay im Streit zuschlug. Den brutalen Angriff auf Georgina Fleur gab der Unternehmer kurz später selbst zu, nachdem das It-Girl Bilder ihres blauen Auges im Netz veröffentlicht hatte.

Entsprechend klein war bei Georgina die Freude über den unverhofften Blumenstrauß, der sie beim Frühstück zum Muttertag erreichte. Ihren Instagram-Followern zeigte die gebürtige Heidelbergerin, was sie von dem Geschenk hielt. Der Strauß sei ein „ganz klarer Fall für die Tonne“ kommentierte sie und warf das Bouquet kurzerhand weg.

Georgina Fleur offenbart, Kubilay habe ihr am Geburtstag den Tod gewünscht © instagram.com/georginafleur.tv

„Jetzt heißt es stark sein“: Georgina Fleur will Ex Kubilay nicht verzeihen

Der Strauß zum Muttertag ist laut Georgina nicht der erste Versuch von Kubilay Özdemir, sich seiner Ex-Partnerin wieder anzunähern. Sie teilte in ihrer Instagram-Story auch Nachrichten, in denen er sie offenbar um Entschuldigung bittet. „Erst zusammenschlagen, dann entschuldigen“, lautet die knallharte Abfuhr der Influencerin. „Vor einem Jahr hätte ich noch verziehen, aber jetzt heißt es stark sein!“, schrieb sie entschlossen dazu.

Unterdessen will Kubilay Özdemir mit dem Blumenstrauß nichts zu tun haben. „Weshalb wird hier schon wieder behauptet ich hätte Blumen versendet?“, reagiert er in seiner Instagram-Story auf die Aufnahmen seiner Ex-Freundin. Kurze Zeit später zeigt der Unternehmer sich mit einem ganz anderen Strauß am Strand in Ibiza.

So reagiert Kubilay auf die Instagram-Story von Georgina Fleur

„Falls ich Blumen aussuche, dann die richtigen“, erklärt Kubilay und schiebt das bunte Gesteck kurzerhand zwischen die Zähne einer Krokodil-Statue. Ganz ernst gemeint scheinen diese Muttertags-Grüße an Georgina wohl nicht zu sein

In der Vergangenheit war es in der On-Off-Beziehung zwischen Georgina Fleur und Kubilay Özdemir immer wieder zum Streit und offenbar von beiden Seiten aus auch zu Gewaltausbrüchen gekommen. Nun scheint die 32-Jährige jedoch endgültig mit dieser Beziehung abgeschlossen zu haben. Zuletzt berichtete Georgina Fleur auf Instagram auch von einem neuen Mann in ihrem Leben. Verwendete Quellen: Instagram georginafleur.tv, kubilay_oezdemir