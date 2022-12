Wegen Abwesenheit bei Insta und YouTube: So viel Geld verliert Bianca Claßen jeden Tag

Millionen von Euro verdiente die Influencerin auf ihren Social-Media-Kanälen, doch welche Einnahmequellen hat die Blondine jetzt, wo sie sich aus dem Internet zurückgezogen hat? (Fotomontage) © YouTube/BibisBeautyPalace & Instagram/bibisbeautypalace

Millionen von Euro verdiente die Influencerin auf ihren Social-Media-Kanälen, doch welche Einnahmequellen hat die Blondine jetzt, wo sie sich aus dem Internet zurückgezogen hat?

Köln - Bibi Claßen (29) ist dank YouTube und Instagram zur Millionärin geworden und hat sich ein Beauty-Imperium aufgebaut. Dank ihrer treuen Fans, die sie immer unterstützten, kann sie ein Leben voller Luxus genießen. Nachdem allerdings Bilder aufgetaucht waren, wie sie mit einem Mann herum turtelte, welcher nicht ihr mittlerweile Ex Julian Claßen (29) war, kam es zum Umbruch. Die Gerüchte um eine Affäre begonnen und nichtsdestotrotz schien Bibi auf Wolke 7 zu sein mit ihrer neuen Liebe - ihrem Manager Timothy Hill (27). Doch nachdem Julian die Trennung dann offiziell bestätigt hatte, wurde es komplett still um die Blondine.

2018 schienen Bibi und Julian noch glücklich und verliebt. © Christoph Soeder/dpa

Komplett von Instagram und Co zu verschwinden hat allerdings Folgen, wenn man wie Bibi davon seinen Lebensunterhalt verdient. Mit Werbung von Produkten wurde sie von Firmen mit 6-stelligen Summen bezahlt und konnte stets extravagant leben. Eine teure Villa, mehrere Immobilien, Markenklamotten und Fernreisen - all das gönnte sich die 2-fache Mama regelmäßig. Mit dem radikalen Schritt zu verschwinden, verlierte sie laut Business Insider fünf- bis sechsstellige Beträge innerhalb des letzten halben Jahres. Hinzu kommt, dass sie zwar mit alten Videos noch pro Klick Geld verdient, allerdings sind die Zahlen an Zuschauern und die Profilklicks deutlich zurückgegangen, da sie komplett inaktiv auf YouTube ist.

Millionärin Bibi muss hohe Verluste einstecken

Die Dimensionen von Social Media Werbung sind extrem: Bibi berichtete nämlich in der Vergangenheit bereits selbst, dass sie für einen einfachen Like eines Posts von einem Unternehmen 5000 Euro bekam. Schnelles und einfaches Geld. Genauso wie kurze Werbestorys, die mehrere Tausend Euro einbringen, doch all das fällt gerade weg. Wie kann sie sich also jetzt ganz ohne Instagram und YouTube ihren Lebensstandard finanzieren? Bibi gilt in der deutschen Medienwelt schon als Expertin und hat selbstverständlich sichergestellt, gut für sich gesorgt zu haben.

2015 brachte Bibi die Beautymarke Bilou auf den Markt und konnte ein Jahr später bereits einen Gewinn von vier Millionen Euro einsacken. Ganz klein fing es mit Duschschäumen an und weitete sich dann auf mehrere Produkte aus. 43 Prozent der Firmenanteile gehören den Claßens, welche auch heute davon leben kann, denn Bilou verkauft sich weiterhin gut in diversen Drogeriemärkten. Das ist also eine Einnahmequelle, auf die sich Bibi so weit verlassen kann. Eine weitere sind Immobilien. Bereits zu Zeiten, in denen sie noch verheiratet waren, berichteten Bibi und Julian regelmäßig von ihren gemeinsamen Investitionen, eine davon: Immobilien.

Von Werbung zu Immobilien und eigener Marke - heute verdient Bibi ihr Geld ganz nebenbei

Sowohl in Deutschland als auch im Ausland besitzen die beiden mehrere Wohnungen, Häuser und Projekte, mit denen sie im Hintergrund Geld verdienen. Julian erklärte im November erst auf Instagram, dass er und Bibi die Immobilien bereits fair aufgeteilt haben und jeder nun seinen eigenen Besitz hat. Es scheint also so, als hätte Bibi mit ihren passiven Einnahmen keinen Grund zur Sorge und kann nach wie vor im Luxus leben. Nur hat sie jetzt auch noch den Luxus eines Privatlebens obendrauf.