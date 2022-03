Wegen Baby-Frage - Vanessa Mai stinksauer auf Fan: „Sowas sollte man keine Frau einfach so fragen“

Vanessa Mai ist wütend, denn ein Fan stellte ihr eine unangebrachte Frage (Fotomontage) © Soeren Stache/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Vanessa Mai

Als ihr ein Fan auf Instagram eine heikle Frage stellt, hat Schlagerprinzessin Vanessa Mai die Nase voll - und erklärt, weswegen Nachfragen zur Nachwuchsplanung ein absolutes Tabuthema sind!

Genug ist genug: Vanessa Mai (29) sah sich auf Instagram nun dazu gezwungen, klare Grenzen zu setzen. Doch was war passiert? Eigentlich wollte die Schlagersängerin in ihrer Story lediglich Fragen beantworten, die sie von Fans erhalten hatte. Darin ging es vor allem um harmlose Fun Facts, wie sie als private Person tickt – beispielsweise, was ihr Lieblingsessen sei oder welche Stylingtipps sie habe.

Vanessa Mai setzt wichtiges Zeichen: Schlagersängerin erklärt, welche Frage bei Frauen tabu ist

Doch eine Frage ging Vanessa dann eindeutig zu weit. So wollte ein Fan wissen: „Wann kommt der Nachwuchs?“ Der „Ich sterb für dich“-Interpretin platzte daraufhin der Kragen. „Ich kann solche Fragen überhaupt nicht ab“, ärgerte sie sich. Und weiter: „Sowas sollte man auch keine Frau einfach so fragen.“

Vanessa Mai spricht Klartext: Die Schlagersängerin erklärte einem Fan, weswegen man eine Frau nicht nach deren Kinderwunsch fragt © Screenshot/Instagram/Vanessa Mai

Schließlich sei die Baby-Planung ein sehr sensibles Thema, das niemanden sonst etwas angehe. Jede Frau befinde sich außerdem in einer völlig anderen Lage, argumentierte Vanessa Mai. „Eine Frau will keine Kinder, eine Frau versucht verzweifelt Kinder zu bekommen, eine Frau kann keine Kinder bekommen, eine Frau hat schon Fehlgeburten oder ähnliches erlitten“, listete der Schlagerstar auf. Und dann gibt es schließlich noch eine andere Möglichkeit: Es sei schlicht „zu privat“, um in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen.

Schlagerstar Vanessa Mai ist seit 2017 glücklich verheiratet

Mit diesem eindeutigen Statement hat Vanessa Mai klargestellt, dass sie ihr Privatleben schützen will. Seit 2017 ist die Sängerin mit dem Talentmanager Andreas Ferber (39) verheiratet. Das Paar lernte sich 2012 kennen, als Ferber die Band Wolkenfrei entdeckte, deren Frontsängerin Mai war. Nachdem sich die Gruppe auflöste, managte der Stiefsohn von Schlager-Ikone Andrea Berg (56) Vanessa Mai als Solokünstlerin weiter. Sowohl beruflich als auch privat sind die beiden Stars also ein absolutes Traumpaar.

Genau aus diesem Grund sieht sich die brünette Schönheit auch immer wieder mit der Frage um potenziellen Nachwuchs konfrontiert. So auch kürzlich im Gespräch mit Amira Pocher (29). Die Moderatorin wollte nämlich in dem Podcast „On Mai Way“ wissen, ob sich Vanessa vorstellen könnte, Kinder zu bekommen. Daraufhin druckste die Chartstürmerin herum: „Ja, also... schon. Aber es ist gerade so... jedenfalls nicht in den nächsten zwei Jahren. Das geht gar nicht, wegen Tour und so.“