Peinlicher Moment: Jürgen Drews stürmt wegen Bergdoktor Hans Sigl von Bühne 

Schlagersänger Jürgen Drews ist während eines Auftritts von der Bühne gestürmt und dem Bergdoktor Hans Sigl (52) hinterhergerannt, wie der „König von Mallorca“ in seinem Podcast verriet.

Nauen - Gerade feiern die ZDF-Zuschauer die 16. Staffel vom Bergdoktor. Seit dem 29.12.2022 ist Bergdoktor Hans Sigl wieder zur Primetime an der Seite von Zuschauerliebling Ronja Forcher zu sehen.

Die neue Staffel sorgt seit Sendestart für Spannung: Nachdem Martin Gruber sich am Ende der 15. Staffel von seiner Ex-Frau und seiner Freundin trennen musste, könnte er jetzt auch noch seinen Gruberhof verlieren. Sein Bruder Hans geht einen Deal mit den Pflügers ein.

Schlagerstar Jürgen Drews verrät nun einen peinlichen Fan-Moment mit Bergdoktor Hans Sigl. © dpa | Bernd Schuller / Imago images

Schlagerstar Jürgen Drews (77) outete sich in seinem Podcast längst als großer Fan der ZDF-Serie. Das liegt auch an Hauptdarsteller Hans Sigl, wie der Familienvater ausplauderte. Am Samstag (14. Januar 2023) feierte der „König von Mallorca“ bei Florian Silbereisen im Ersten seinen großen „Schlagerabschied.“

Wegen Bergdoktor Hans Sigl: Jürgen Drews stürmt bei Auftritt von Bühne

Zurück zum peinlichen Fan-Moment von Jürgen Drews. In seinem Podcast „Des Königs neuer Podcast“ entschuldigte sich der Schlagersänger sich für einen Moment, der ihm selbst inzwischen peinlich ist. „Den finde ich so gut“, gibt Drews im Podcast zu, bevor er seine Geschichte auspackt. Bei einem Auftritt konnte er sich nicht mehr zurückhalten.

Jürgend Drews kamen bei seinem „Schlagerabschied“ die Tränen. Es war der letzte TV-Auftritt des Schlagersängers. © IMAGO/STAR-MEDIA

„Ich sah, wie der gerade aufstand und gehen wollte. Da bin ich – ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat – von der Bühne runter, bin hinter ihm hergelaufen und habe ‚Hallo, hallo‘ gerufen.“ Ein bisschen verwirrt habe der Bergdoktor Hans Sigl geguckt, als Jürgen Drews ihm einfach die Hand schüttelte und gestand, ein großer Bergdoktor-Fan zu sein.

Jürgen Drews bereut Fan-Moment mit Bergdoktor Hans Sigl

Jürgen Drews weiter: „Ich fand mich selber so bescheuert in dem Augenblick“. Jürgen Drews weiß noch ziemlich genau, was er dem „Bergdoktor“ sagte. „Ich muss Ihnen eines sagen: Dass sie immer den gleichen Wagen fahren, ist ja ok. Aber der ist auch immer sauber. Und mein Vater war auch Arzt und fuhr quer durch die Gegend – wie Sie es ja auch tun in dieser Sendung. Aber der hatte oft einen dreckigen Wagen.“

Darsteller vom Bergdoktor im ZDF Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Dr. Alexander Kahnweiler) Monika Baumgartner (Dr. Martina Seifert) Marisa Burger (Dr. Lisa Rauch) Ronja Forcher (Lena Gruber)

Dieser Fan-Moment war dem „Schlagerabschied“-Star kurz darauf allerdings unangenehm. „Danach hab ich mir wirklich an den Kopf gepackt. Das war mir richtig peinlich danach. Wenn ich den nochmal sehen sollte, werde ich mich dafür auch entschuldigen. Das ist nicht meine Art“, so Jürgen Drews im Podcast.

Achtung Rutschgefahr: Florian Silbereisen stolpert über den Umhang von Marianne Rosenberg bei Jürgend Drews „Schlagerabschied“ © Screenshot ARD/Der große Schlagerabschied

