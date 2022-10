Wegen Corona: Trennung bei „Tatort“-Star Barbara Philipp nach 16 Jahren Liebe

Barbara Philipp ist aus dem „Tatort“ bekannt © IMAGO / Future Image

Was ihr Privatleben anbelangt, hält sich die „Tatort“-Schauspielerin meist bedeckt. Doch nun berichtet Barbara Philipp vom Ende ihrer langjährigen Beziehung.

Barbara Philipp und ihr langjähriger Partner Rodrigo Monreal waren stolze 16 Jahre lang ein Paar. Nun gehen beide getrennte Wege. Gegenüber dem Magazin „Frau im Spiegel“ berichtete Philipp: „Unsere Liebe hat den Lockdown nicht überlebt. Es war eine sehr schmerzhafte Trennung“.

Es ist nicht klar, ob räumliche Enge während des Lockdowns oder andere Paarkonflikte zum Ende der Beziehung beigetragen haben, denn aus dem Nähkästchen plauderte die Schauspielerin nicht. Sie erzählte jedoch, dass sie Freiraum benötige und sich einen „echten Freigeist“ an ihrer Seite wünsche: „Ich kann nicht mit einem Erbsenzähler und Pedanten zusammen sein.“

Beruflich läuft es für Barbara Philipp bestens

Beruflich zumindest kann Barbara Philipp nicht klagen. Seit Mitte der 90er-Jahre ist sie nicht nur auf der Theaterbühne zu Hause, sondern auch in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. So flimmerte sie schon regelmäßig für Serien wie „Großstadtrevier“, „SOKO“, „Bella Block“ oder „Ein Fall für Zwei“ über die Bildschirme. „Tatort“-Zuschauern ist die 56-Jährige durch ihre Rolle der Magda Wächter bekannt: Bei Fällen in Wiesbaden und Umgebung steht sie dem LKA-Hauptkommissars Felix Murot (Ulrich Tukur) als Assistentin zur Seite.

Gerade hat die viel beschäftigte Darstellerin die vierte Staffel von „Babylon Berlin“ abgedreht, die im nächsten Jahr in der ARD ausgestrahlt werden soll. Über ihre Rolle als Anführerin einer kriminellen Frauengang sagt sie: „Eisen-Else hat Zähne aus Metall. Sie ist stahlhart und trägt Männerklamotten. Diese Rolle spielen zu dürfen, ist wie ein Ritterschlag für mich, ein großes Geschenk“.