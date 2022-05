Wegen einer kleinen Zecke: Chris Broy will in die Notaufnahme

Chris Broy entfernt sich vermutliche Zecke selbst mit einer Pinzette © instagram/chris_broy

Chris Broy ist offenbar kein echter Naturbursche. Der Reality-Star wollte zuletzt bereits wegen einer kleinen Zecke ins Krankenhaus fahren.

Köln – Wer auf dem Land aufgewachsen ist, der kann darüber eigentlich nur schmunzeln: Reality-Star Chris Broy (33) entdeckte eine Zecke auf seinem Körper — und konnte darüber allerdings gar nicht lachen. In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto, das einen kleinen schwarzen Punkt auf seinem Hals zeigt. „Das hab ich jetzt davon im Wald zu spielen“, schrieb der Influencer dazu und startete vorsichtshalber noch eine Umfrage, in der seine Follower abstimmen sollten, ob es sich bei dem Pünktchen tatsächlich um eine Zecke handelte.

„Boah Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das gerade stresst“, kommentierte Chris Broy in einer weiteren Story, in der er abermals den Mini-Blutsauger auf seinem Hals präsentierte. Wie er dazu mitteilte, habe er noch nie in seinem Leben einen Zeckenbiss gehabt, weshalb ihn das kleine Tierchen in seiner Haut offenbar ziemlich beunruhigte. Von seinen Followern wollte Broy deshalb wissen, ob er die Zecke selbst rausziehen sollte oder ob ein Gang in die Notaufnahme nötig sei.

Von seinen Followern erhielt Chris Broy einige nützliche Tipps, um die Zecke an seinem Hals loszuwerden

Die Netzgemeinde ließ sich natürlich nicht lange bitten und versorgte Chris Broy mit allerhand nützlichen Tipps und Tricks, um die Mini-Zecke selbst zu entfernen. Einige User rieten dem Fernsehstar dazu, die Stelle mit Wodka zu beträufeln, was Broy offenbar ziemlich lustig fand. Schlussendlich entschloss er sich dazu, die vielbeschäftigten Ärzte der Notaufnahme nicht mit einem einfachen Zeckenbiss zu belästigen und sich stattdessen selbst in den Kampf mit dem winzigen Tierchen zu begeben.

Mit einer Pinzette bewaffnet, dokumentierte der „Kampf der Reality-Stars“-Teilnehmer seinen improvisierten Eingriff. „Selbst ist der Mann und wir kriegen das hier jetzt irgendwie hin“, schien er sich im Clip selbst Mut machen zu wollen. Dann allerdings musste Chris zunächst minutenlang herumdoktern, bevor er die Zecke endlich herausziehen konnte. „Ich hab es geschafft, habe mich selbst verarztet“, resümierte er am Ende der Aktion, „ich habe schon andere Sachen überlebt und das kriegen wir auch noch hin.“ Hoffentlich behält er recht!