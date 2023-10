Wegen extremer Typveränderung: Danni Büchner möchte „weinen oder schreien“

Was für ein Makeover! TV-Star Danni Büchner sieht nach ihrem Friseurbesuch ganz anders aus. Ihre Typveränderung sorgt im Netz für großes Aufsehen.

Palma de Mallorca – Optische Rundumerneuerung bei Danni Büchner (45): Die Reality-TV-Darstellerin zeigt sich auf Instagram plötzlich mit einer komplett neuen Frisur. Bisher trug sie ihre Haare eher dunkel und schulterlang – nun bezaubert sie ihre Fans mit einer blonden Wallemähne. Möglich machen das Extensions, die sich Danni beim Friseur auf Palma de Mallorca einsetzen ließ. Das Ergebnis präsentiert sie ihren 322.000 Followern stolz auf Instagram.

Danni Büchners neuer Look: ihre Community reagiert begeistert

„Ich weiß nicht, ob ich weinen soll oder schreien soll vor Freude“, schwärmt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin. Ihre Barbie-Mähne reicht Danni bis zur Taille. Das Vorher-Nachher-Bild der Friseurin zeigt besonders deutlich, wie anders der „Goodbye Deutschland“-Star nun aussieht. „Es ist einfach so schön geworden [...] Ich möchte gleich anfangen zu heulen“, gesteht Danni sichtlich bewegt.

Auch die Fans zeigten sich hin und weg von dem neuen Look. „Du siehst umwerfend aus. Ich finde, langes Haar steht dir soo unsagbar gut“, schrieb eine Userin. Eine weitere merkte an: „Du siehst sooo super aus und bist Mutter von fünf Kindern!“ An anderer Stelle hieß es: „Schaut toll aus… Optisch hast du dich in den letzten zwei Jahren um mindestens zehn Jahre verjüngt. Respekt und tolles Ergebnis!“

Danni Bühcner total verändert: drastischer Gewichtsverlust und Brust-OP

Wie immer gab es auch einige User, denen das jetzige Makeover scheinbar nicht gefällt:. „Einfach lächerlich und peinlich“, merkte ein Follower an. Danni lässt sich von den Hatern jedoch nicht die Laune verderben. „Wenn Dummheit knallen würde, wäre bei manchen Menschen das ganze Jahr Silvester“, kommentierte sie gelassen.

Ihre neue Frisur stellt nicht die einzige optische Veränderung bei der Mallorca-Auswanderin dar: Seit einiger Zeit präsentiert sie sich deutlich erschlankt im Netz. Mittlerweile habe sie schon 15 Kilo abgenommen. Außerdem verriet Danni Anfang September, dass sie sich einer Brust-OP unterzogen hatte. Auch in der TV-Welt zeichnen sich Veränderungen ab: Noch vor Ausstrahlung der ersten „Sommerhaus der Stars“-Folge hat sich das erste Paar bereits getrennt. Verwendete Quellen: Instagram/ dannibuechner, Instagram/ juliavonherffhairtist