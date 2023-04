Wegen Florian Silbereisen? Tourauftakt in München von Beatrice Egli gestrichen

Keine Tickets für München

Eigentlich sollte Beatrice Egli ihren Tourauftakt in München feiern. Doch nun scheint die Show ganz still und heimlich gestrichen worden zu sein. Etwa wegen Florian Silbereisen?

München – Wie Beatrice Egli (34) überglücklich am Anfang des Jahres verkündete, geht sie im Herbst 2023 endlich wieder auf Tour. Starten sollte das Ganze in München. Doch ganz plötzlich scheint die bayerische Landeshauptstadt bei den Tour-Terminen nicht mehr aufzutauchen. Hat Beatrice Egli das München-Konzert etwa still und heimlich abgesagt? Wegen eines TV-Termines?

Geplanter Tourauftakt in München: Tickets für Beatrice Egli nicht verfügbar

„Mit euch gemeinsame Momente zu teilen, ist immer mein größtes Highlight. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, den musikalischen Neuanfang mit euch live zu feiern (...)“, so Beatrice Egli Ende Februar freudestrahlend unter ihrer Tour-Ankündigung. Auch ihre Fans freuen sich darauf, die Schlagersängerin wieder live zu sehen, und so wurden gleich einmal vier Zusatzshows angekündigt.

Wie man auf dem Tour-Plakat erkennen kann, sollte die „Volles Risiko“-Tour von Beatrice Egli am 14. Oktober (Samstag) in München starten. Doch möchten Fans sich nun Tickets für München kaufen, können sie das nicht. Bei allen großen Anbietern werden plötzlich keine Karten mehr für dieses Konzert angeboten. Sieht fast so aus, als hätte Beatrice Egli ihren Tourauftakt in München abgesagt. Die Frage ist nur, warum?

Wegen Schlagerbooom von Florian Silbereisen? Tourauftakt von Beatrice Egli gestrichen

Bei aufmerksamen Schlagerfans dürften die Alarmglocken schon geläutet haben, als sie „Oktober“ und „Samstag“ gelesen haben. Denn im Oktober findet eigentlich immer der legendäre Schlagerbooom von und mit Florian Silbereisen statt. Zwar stand der 21. Oktober bisher als Termin im Raum, da am 20. das neue Album von Florian Silbereisen und Thomas Anders erscheint, doch die Schlagershows von Florian Silbereisen sind ja bekannt dafür, immer mal wieder mit anderen Terminen (und Namen) zu überraschen.

+ Eigentlich sollte Beatrice Egli ihren Tourauftakt in München feiern. Doch nun scheint die Show ganz still und heimlich gestrichen worden zu sein. Etwa wegen Florian Silbereisen? (Fotomontage) © IMAGO/Future Image

Sagt Beatrice Egli ihren Tourauftakt in München also wirklich wegen eines TV-Auftritts ab? Es wäre nicht das erste Mal. Schon im Juli 2022 hat die Schlagersängerin zwei Konzerte in ihrer Heimat gestrichen, um bei Florian Silbereisen vor der TV-Kamera zu stehen. Zunächst hat sich Beatrice Egli auf jeden Fall nicht dazu geäußert. Wir haben außerdem bei ihrem Management nachgefragt, aber bis dato ebenfalls keine Antwort bekommen.

Apropos Absage: Fans freuen sich schon seit Monaten auf die neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“. Doch nun müssen die TV-Zuschauer auf Melissa Naschenweng verzichten. Die Schlagersängerin sagt ihren Auftritt kurzfristig ab. Verwendete Quellen: Instagram/Beatrice Egli, eventim.de, ticketsonline.de, muenchenticket.de

