Wegen „Gangster“-Foto: Thomas Gottschalk und Boris Becker im Netz zerrissen

Von: Lisa Klugmayer

Ein Foto mit Boris Becker, dazu ein Spruch, der auf seine Straftaten anspielt. Genau das hat Thomas auf Instagram zu gepostet. Seine Fans sind gespaltener Meinung.

München – Thomas Gottschalk (72) und Boris Becker (55) verbindet eine langjährige Freundschaft. Da überrascht das gemeinsame Selfie der beiden auf dem Instagram-Account des „Wetten, dass...?“-Moderators nicht. Was allerdings schon überrascht, ist die Bildunterschrift. Das Netz reagiert gespalten auf den Gangster-Spruch von Thomas Gottschalk.

„Gangster unter sich“: Gottschalk-Selfie mit Boris Becker sorgt für Wirbel

Zwei alte Freunde posieren für ein Selfie und lachen in die Kamera. Bis jetzt ist daran absolut nichts verwerflich. Wäre nicht einer der beiden Boris Becker. Denn die öffentliche Meinung zur Tennislegende ist seit seiner Haftentlassung im Dezember 2022 angespannt. Mit der Bildunterschrift zieht Thomas Gottschalk dann aber endgültig den Zorn des Internets auf sich.

Denn unter das gemeinsame Bild schreibt der „Wetten, dass...?“-Moderator dann auch noch: „‚Gangster‘ unter sich“, mit einem Zwinker-Smiley. Eine Anspielung auf die Straftaten und den Gefängnisaufenthalt von Boris Becker? Wie auch immer Thomas Gottschalk den Spruch gemeint hat, damit überschreitet er für viele seine Fans endgültig die Grenze des guten Geschmacks.

Von „schlechte Wahl“ bis „zwei Legenden“: Fans diskutieren Gangster-Selfie von Thomas Gottschalk und Boris Becker

Die Fans von Thomas Gottschalk sind gespaltener Meinung. „Ich denke, dieses Bild war eine schlechte Wahl“, schreibt ein Fan unter das Foto. „Er ist nicht mehr der Held, sondern er soll jetzt erst einmal kleine Brötchen backen und sein großkotziges Verhalten ändern, als Vorbestrafter“, so ein anderer User. „Leih ihm ja kein Geld“, warnt ein dritter Fan den „Wetter, dass...?“-Moderator. „Ich wollte einen Kommentar abgeben...... Mir ist zu dem Foto kein positiver Satz eingefallen“, so ein anderer Kommentar.

Andere Fans finden das Foto hingegen super – und die Bildunterschrift zum Schreien komisch. „Zwei Legenden unter sich“, „Tolle Männer“ oder „Coole Aufnahme von euch“, lauten die positiven Kommentare. „Zwei Helden aus den 80ern, ich mag sie, egal was andere sagen, heute wird alles zerpflückt, einfach ohne Wertung“, prangert ein Fan in den Kommentaren schließlich noch an.

Apropos Boris Becker: Nachdem Angela Ermakova ihrer Tochter und dem „Let‘s Dance“-Studio einen Besuch abgestattet hat, hofft zumindest Joachim Llambi auch darauf, dass sich Boris Becker auch mal blicken lässt. Verwendete Quellen: Instagram/thereal.thomasgottschalk