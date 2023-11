Polizei stoppt Hans Sigl: „Bergdoktor“-Star wegen „höchst illegaler“ Aktivitäten durchsucht

Hans Sigl gilt als regelrechter Saubermann. Bei einem USA-Aufenthalt hatte der „Bergdoktor“-Star dennoch mit der Polizei zu tun.

Berlin – Wer an Hans Sigl (54) denkt, dem schießen sehr wahrscheinlich Bilder von idyllischen Almlandschaften oder Erinnerungen an sympathische Fernsehauftritte in den Kopf. Denn der „Bergdoktor“-Star pflegt ein ziemliches Saubermann-Image und geriet im Laufe seiner Karriere kein einziges Mal mit einem echten Skandal in die Schlagzeilen. Jetzt packte der Schauspieler aber über eine Aktion aus, wegen der er mit der Polizei aneinander geriet.

Hans Sigl reiste für „höchst illegale“ Aktivitäten in die Vereinigten Staaten

Im Gespräch mit dem Berliner Radiosender „90s90s“ gab Sigl preis, dass er in jungen Jahren tatsächlich einmal von der Polizei aufgegriffen wurde. In seinen Studententagen entdeckte Hans Sigl laut der Erzählung ein Plakat an seiner Uni, auf dem ein Reiseveranstalter junge Globetrotter anwarb, die Flyer an amerikanischen Bildungsinstituten aufhängen sollten.

Der abenteuerlustige Student nahm das Angebot an und reiste kurzerhand in die USA, um das Werbematerial dort „höchst illegal“ an die Studierenden zu verteilen. Deshalb wurde Sigl letztendlich von Polizeibeamten aufgegriffen, die in typisch amerikanischer Manier kurzen Prozess mit ihm machten.

Hans Sigl entkam dem Gefängnis nur durch einen glücklichen Zufall

Die Polizisten forderten Hans Sigl und seinen Begleiter mit vorgehaltener Waffe dazu auf, aus ihrem Auto auszusteigen, die Hände aufs Dach zu legen und sich durchsuchen zu lassen. Eine Inhaftierung konnten die Reisenden erst abwenden, als sie ihre Ausweise präsentierten. Denn wie sich herausstellte, waren die zwei Beamten große Österreich-Fans.

Die Freude darüber, zwei junge Österreicher bei ihrer Kontrolle aufgegriffen zu haben, veranlasste die Polizisten dazu, Sigl und seinen Kumpel letztendlich doch laufen zu lassen. Wie der ZDF-Schauspieler im Interview weiter verriet, war diese Erfahrung jedoch ein Schock, den er bis an sein Lebensende nicht vergessen wird.

Kürzlich wütete der Serienstar selbst wegen illegaler Machenschaften. Hans Sigl war wegen Fake-Fanseiten außer sich. Verwendete Quellen: 90s90s