Wegen ihres Dialekts: Inka Bause wurde in der Schule gemobbt und geschlagen

Teilen

Inka Bause war nicht immer nach Lachen zumute: Als Kind wurde die Schlagersängerin von Mitschülern gehänselt © Gregor Fischer/dpa/picture alliance

Der Umzug von Leipzig nach Ost-Berlin brachte für TV-Star Inka Bause jede Menge Probleme mit sich. Denn ihre Klassenkameraden mobbten sie wegen ihres Dialekts.

Eigentlich kennt man Inka Bause (53) als fröhliche Strahlefrau, die überall gute Laune verbreitet. Doch die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin hatte nicht immer eine einfache Kindheit. Nachdem sie 1968 in Leipzig geboren wurde, zog Bause im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie nach Ost-Berlin. Dort angekommen, begannen die Probleme des TV-Stars, denn ihre Berliner Schulkameraden empfingen sie wegen ihrer Herkunft nicht gerade freundlich.



„Als ich in Berlin war, dann eingeschult wurde und nach der ersten Schulstunde, quasi bei der ersten Hofpause, wurde ich mit meinen Schwestern so vermöbelt, weil die Berliner bekanntermaßen in der DDR die Sachsen nicht leiden konnten“, enthüllte Bause in der MDR-Talkshow „Riverboat“. In den 70er-Jahren waren zwar sowohl Sachsen als auch Ost-Berlin Teil der DDR, jedoch herrschten große Rivalitäten. Außerdem störten sich die Mobber daran, dass Inka Bauses Vater der bekannte Komponist Arndt Bause (†66) war.

Inka Bause spricht über Jugendjahre: „Warum soll ich dann nicht auch mal sächseln?“

Um den gemeinen Attacken zu entgehen, passten sich die Geschwister schnell ihrem Umfeld an. „Da haben wir natürlich einen Tag später sofort berlinert – meine Mutter ist an uns verzweifelt“, erzählte die ehemalige Schlagersängerin. Auch wenn sie in ihrem Job heute Hochdeutsch spricht, hat die Entertainerin ihren Dialekt nicht verlernt. „Es ist jetzt nur so, dass, wenn ich in Leipzig ein paar Tage bin, ich sofort anfange zu sächseln. Und da bin ich sofort wieder drin. Ich komme aus Sachsen, warum soll ich dann nicht auch mal sächseln?“, so Bause.



Wohl auch wegen dieser frühen Mobbing-Erfahrung ist es der Moderatorin heute so wichtig, sich für andere einzusetzen. So nahm sie kürzlich an einer Demonstration am Brandenburger Tor teil, um gegen den Krieg in der Ukraine und für die Erhaltung des Friedens zu demonstrieren. „Wenn die ganze Welt Frieden will, bekommt sie den auch! Klingt simpel und ist es auch! Wir schaffen das“, schrieb Bause auf ihrem Instagram-Account. Für diese tolle Botschaft erhielt sie jede Menge Likes von ihrer 53.000 Follower starken Community.