Wegen Kater Rammstein: Sara Kulka reagiert auf Hass-Nachrichten

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Sara Kulka wird auf Instagram heftig wegen ihres Katers Rammstein angefeindet. Kulka reagierte nun auf die Hass-Nachrichten, und auch Oliver Pocher meldete sich zu Wort.

Leipzig – Harter Tobak für Sara Kulka (33). Erst kürzlich feierte die Ex-„Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin den zweiten Geburtstag ihres Katers namens Rammstein und teilte das Ereignis mit ihren 256.000 Instagram-Followern (Stand: 30. Juni). Daraufhin war das Ex-Model mit polnischen Wurzeln heftiger Kritik ausgesetzt.

„Ich bin sprachlos“: Sara Kulka wird im Netz wegen Kater Rammstein angefeindet

So forderten viele, dass Kulka ihren Kater aufgrund der Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) – die seit Wochen die Schlagzeilen beherrschen – umbenennt. Zunächst reagierte die 33-Jährige noch mit ironischem Unterton und sprach davon „Rammstein jetzt irgendwo abzugeben“, da er ja diesen „furchtbaren Namen“ trägt. Nun ließ Kulka ihre Follower auf Instagram an einer Nachricht teilhaben, die sehr unter die Gürtellinie geht und rechtfertigte sich daraufhin, warum sie ihren Kater nicht umbenennen wird.

So schrieb Kulka am Donnerstag (29. Juni) auf Instagram: „Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ein Name von einem Kater so viel Wirbel auslöst. Ich bin seit 20 Jahren Rammstein Fan und ja genau nach dieser Band wurde mein Kater genannt, die Kinder haben es damals mitentschieden, da sie ebenfalls die Musik mögen, sie dürfen allerdings nicht alle Lieder hören.“ Weiter schreibt Kulka, dass die Vorwürfe gegen Till Lindemann „gravierend und absolut ernstzunehmen“ sind, Menschen sich im Jahr 2023 aber doch mit „wichtigeren Angelegenheiten“, als den Namen ihres Katers beschäftigen sollten. „Ehrlich, ich bin sprachlos“, so die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin weiter.

Auch Oliver Pocher meldet sich zu Wort

Die Mutter zweier Töchter versteht nicht, dass ihr „fremde Menschen“ schreiben und dass sie den Namen ändern solle. Laut Kulka wird ihr Kater Rammstein seinen Namen „natürlich“ behalten und sie ihn auch „nicht verbergen.“ Anschließend postete sie eine Hass-Nachricht, in der sie schwer beleidigt wird. Kulka wird in der Nachricht als „klassisches Ossiweib“ bezeichnet und als rechts eingestuft.

Comedian Oliver Pocher (45) – der sich mit Ehefrau Amira Pocher (30) auch schon über die Band Rammstein äußerte – teilte Kulkas Instagram-Story auf seinem Profil und startete eine Umfrage, wie der Kater in Zukunft denn heißen solle. Die Antwortmöglichkeiten seiner Follower postete er anschließend. So wurden die Namen „Till“ und „Lindemann“ oft vorgeschlagen.

Auch Sara Kulka postete Pochers Story in ihrer auf Instagram und schrieb: „Dank Rammstein haben wir es in die Story von Oliver Pocher geschafft“, woraufhin sich der Moderator mit den Worten „Ich helfe, wo ich kann“ wieder an Kulka richtete. Der Comedian ist eindeutig viel auf Instagram unterwegs und teilte in der Vergangenheit insbesondere gegen Influencer aus. Dennoch macht er nun auch Werbung auf dem Social-Media-Kanal. Verwendete Quellen: Instagram/sarakulka_, Instagram/oliverpocher