Wegen Katja Krasavice? Dieter Bohlens Tour droht zum Flop zu werden

Teilen

Wird Dieter Bohlen bei seiner Live-Tour vor wenig Publikum singen? Aktuell sind noch viele Tickets für die Konzerte des Poptitans verfügbar. Das könnte hinter der niedrigen Nachfrage stecken.

Köln – Am 16. April startet um 19:30 Uhr die bereits vor Monaten angekündigte Deutschland-Tour von Poptitan Dieter Bohlen (69) in Berlin. Wer meint, dass das Event vermutlich längst ausverkauft ist, irrt sich: Für alle zwölf Konzerte sind derzeit noch viele Tickets erhältlich, zum Teil ab 66 Euro, wie beim Ticketanbieter Eventim zu entnehmen ist. Liegt es an der öffentlichen Fehde mit DSDS-Jurorin Katja Krasavice (26) und der damit einhergehenden Kritik bezüglich der aktuellen Jubiläumsstaffel, dass kein Ansturm auf die Karten für Bohlens Konzerte herrscht?

Dieter Bohlen vs. Katja Krasavice: Was ist eigentlich passiert?

„Hast du irgendetwas Vernünftiges, also was Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte Bohlen sie damals bei den Castings, nachdem Lange sich vorgestellt und in Bezug auf die Dating-Formate erklärt hatte, dass sie nach dem Abitur erst einmal etwas erleben wollte. Nach der Ausstrahlung kritisierte sie unter anderen via TikTok, dass das für sie wie „ein Schlag ins Gesicht“ gewesen sei, denn „darum geht es nicht“. Ihr sei es um die Musik gegangen. „Ich habe mich gefreut, dass ich eine andere Seite von mir zeigen konnte. Und die Chance wurde mir nicht gegeben.“ Bohlen sei „persönlich“ geworden und habe sie beleidigt, was zum Teil herausgeschnitten worden sei.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Krasavice verteidigte die Kandidatin und veröffentlichte auf TikTok wenig später eine Rapattacke gegen ihren Jury-Kollegen. In dem Song warf sie Bohlen unter anderem Slutshaming und Sexismus vor. Seither liefern sich die beiden auch bei den Live-Shows immer wieder einen öffentlichen Schlagabtausch, widersprechen sich bei den Jury-Urteilen und provozieren den jeweils anderen.

Dieter Bohlen – Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling – wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren – meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

Schwache Quoten für Bohlen und DSDS

Die Einschaltquote der 20. Staffel ist anschließend stetig gesunken. Laut „Quotenmeter.de“ hatte die zweite Liveshow am 8. April die bisher niedrigste Reichweite der ganzen Staffel markiert. 2,02 Millionen Zuschauende waren es noch in der Vorwoche bei der ersten Liveshow, nur noch 1,85 Millionen sahen sich die zweite Livesendung an. „Somit sank die Quote auf gute 8,0 Prozent ab“, schreibt „Quotenmeter“. Dennoch: Der Sender RTL ist zufrieden mit den Zahlen und eine 21. Staffel für 2024 mit dem Poptitan ist geplant.

Wird Dieter Bohlen bei seiner Live-Tour vor wenig Publikum singen? Aktuell sind noch viele Tickets für die Konzerte des Poptitans verfügbar. Das könnte hinter der niedrigen Nachfrage stecken. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures

Von Katja Krasavice hält Dieter Bohlen nicht mehr allzu viel – ihr Streit hat die beiden DSDS-Juroren endgültig entzweit. Wie sehr es hinter den Kulissen brodelt, zeichnet sich immer weiter ab: Bühnenverbot wegen Bohlen? Katja Krasavice bleibt bei DSDS-Generalprobe in Garderobe. Verwendete Quellen: Eventim.de, TikTok, Quotenmeter.de