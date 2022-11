Wegen Krebs-Diagnose: Lennart Borchert trug bei GZSZ eine Perücke

Teilen

Lennart Borchert mit Freundin Nike und Marc Weinmann bei der Kinopremiere zum Film JAGDSAISON im Zoo Palast in Berlin am 10.08.2022 © IMAGO/Gartner

2020 folgte der Diagnose Krebs, die Traumrolle für Lennart Borchert bei GZSZ. In einem Interview verrät er jetzt, dass er während der Dreharbeiten eine Perücke trug. Mittlerweile ist der Schauspieler wieder vollständig genesen.

Babelsberg – Während Lennart Borchert (23) 2020 sein Glück über die Zusage für die Rolle des Moritz Bode bei GZSZ kaum fassen konnte, wurde die Freude dennoch getrübt. Der Schauspieler wurde nämlich zuvor mit Hodenkrebs diagnostiziert. Er musste sich einer Operation sowie einer fünftägigen Chemotherapie unterziehen. In einem Interview mit RTL erzählt er über die schockierende Diagnose: „Es kann jeden in jedem Moment treffen. Das ist nicht nur irgendwie in einem Film.“

In dem Interview erzählt Lennart ebenfalls: „Ich hatte auch ’ne Perücke auf.“ In der Maske sei ihm das erste Mal aufgefallen, dass ihm die Haare ausfallen. Danach fasste er die Entscheidung, sich die Haare selbst alle abzurasieren und Perücke zu tragen. Mit Caps und Tüchern habe er zusätzlich noch versucht, die Perücke unauffälliger erscheinen zu lassen. Mittlerweile ist Lennart zum Glück wieder vollständig genesen und trägt wieder seine Naturhaare, die er sich pink gefärbt hat.

GZSZs Lennart Borchert trug wegen Krebs-Diagnose eine Perücke beim Dreh

Gegenüber seinen Kollegen ist er immer offen mit der Krankheit umgegangen. „Bevor ich das verheimliche und es Leute immer so mitbekommen, bin ich da voll offen rangegangen“, erzählt er. Sowohl Freunde, Familie als auch die GZSZ-Kollegen standen Lennart von Anfang an zur Seite. Deshalb nimmt er aus dieser schwierigen Zeit vor allem auch mit, diese tollen Menschen um sich herum wertzuschätzen.

Noch einen wichtigen Tipp gibt Lennart den Zuschauern mit auf den Weg: „Lasst euch untersuchen, lasst euch checken! Egal, was ist, geht zum Arzt. Es ist überhaupt nicht peinlich.“

Auch interessant