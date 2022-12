Wegen Lippenherpes: Jenny Frankhauser nähert sich Baby Damian nur mit Maske

Teilen

Dass Neu-Eltern oft mit Schlafentzug zu kämpfen haben, bekommt auch gerade Jenny Frankhauser zu spüren. Zu allem Übel hat sie nun auch noch Lippenherpes bekommen. (Fotomontage) © Instagram/Jenny Frankhauser

Dass Neu-Eltern oft mit Schlafentzug zu kämpfen haben, bekommt auch gerade Jenny Frankhauser zu spüren. Zu allem Übel hat sie nun auch noch Lippenherpes bekommen.

Der andauernde Schlafmangel hat es ausgelöst: Wie Jenny Frankhauser (30) in ihrer Instagram-Story berichtete, hat sie vor Stress einen Lippenherpes-Schub bekommen. „Oh man, ich habe so keinen Bock mehr! Diese ständigen Sorgen machen mich so fertig! Was soll ich denn jetzt tun?“ fragte die Influencerin. Ihre Lösung: Sie wolle sich ihrem Baby erst einmal nur mit Maske nähern.

Tatsächlich kann Lippenherpes für Säuglinge nämlich gefährlich werden. Darauf hatten Jennys Follower die junge Mutter schnell hingewiesen. Während die Virusinfektion bei Erwachsenen zwar unangenehm ist, hat sie keine weiteren Folgen und klingt von allein wieder ab. Bei Neugeborenen kann das Immunsystem die Viren aber noch nicht ausreichend bekämpfen, sodass sie unter Umständen schwer erkranken können. Jennys Plan, ihr Baby vor einer Ansteckung zu schützen, ist also durchaus berechtigt.

Gute Tipps von den Followern

Die Lippenherpes-Attacke ist aber nicht das letzte Problem, mit dem die Eltern des kleinen Damian zu kämpfen haben. Nun scheint das Frankhauser-Baby auch noch zu zahnen. Durch die Schmerzen weine er viel, berichtete die verzweifelte Mama. Sie habe ihm nachts innerhalb von eineinhalb Stunden 21-mal den Schnuller wieder in den Mund tun müssen, weil er ohne ihn so sehr geschrien habe. Einen Beißring könne sie ihm nicht geben, da ihr Söhnchen ja noch nicht greifen könne.

Schließlich konnte Jenny ihren Fans Entwarnung geben: „Hebamme war auch da. Damian bekommt wirklich schon Zähne. Ansonsten ist alles in Ordnung und wie es soll“, berichtete sie. Trotzdem fragt sie ihre Follower: „Was habt ihr gemacht?“ und bekommt ein paar nützliche Tipps. „Wenn er einen Schnuller nimmt, lass in den Nuckel Wasser reinlaufen und in den Gefrierer“, rät eine Mama - eine Idee, die Jenny auch gleich ausprobieren möchte.