Wegen Michael Wendler: Lukrativer Werbedeal von Laura Müller geplatzt

Laura Müller kommt derzeit für den Lebensunterhalt im Hause Wendler auf. Doch das angekratzte Image ihres Mannes Michael wurde der Influencerin jetzt zum Verhängnis.

Cape Coral – Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) Nachwuchs erwarten. Das Leben als glückliche Familie im US-Bundesstaat Florida will finanziert werden. Da der Ex-Schlagerstar seit der Corona-Pandemie allerdings sämtliche Aufträge verloren hat, liegt die Hauptverantwortung für das Einkommen nun im Influencer-Dasein von Ehefrau Laura. Doch die 22-Jährige macht gerade die unschöne Erfahrung, dass ihr eigener Mann Kassengift für ihre Werbetätigkeit ist. Jetzt ist sogar ein Werbedeal mit einem schwedischen Unternehmen geplatzt.

Laura Müller kassiert Abfuhr von Werbekunden: Schuld ist Michael Wendler!

Als Influencerin versucht Laura Müller zahlreiche Produkte in den sozialen Netzwerken anzupreisen. Als werdende Mama rücken daher im Moment verstärkt Baby-Produkte in den Vordergrund. Auch eine gemeinsame Baby-Soap mit RTLZWEI ist geplant, nach heftiger Kritik droht das Projekt nun allerdings zu scheitern. Jetzt hatte sie im Netz für eine Baby-Badewanne eines schwedischen Herstellers geworben. Allerdings fiel die Reaktion des Unternehmens auf diese Werbeaktion anders aus als erwartet.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, darf Laura Müller wohl nicht auf Einnahmen des schwedischen Herstellers hoffen. Der Hersteller für innovative Babyprodukte hatte der Influencerin eine eiskalte Abfuhr erteilt. Auslöser für die abrupte Kündigung sollen die polarisierenden Aussagen von Michael Wendler sein.

Michael Wendler: Seine Verschwörungstheorien schaden Laura Müller

Laut Bild soll sich eine Kundin bei dem schwedischen Unternehmen über den Werbedeal mit Laura Müller beschwert haben. „Die Schwurbeleien von Wendler, der seine Schulden nicht bezahlt und stattdessen in Saus und Braus lebt, sind unerträglich“, gab die Kundin zur Auskunft. Gemeint sind also nicht nur die Verschwörungstheorien, mit denen der Ex-DSDS-Juror in der Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie hausieren ging, sondern auch der zweifelhafte Umgang mit Geld. Michael Wendler soll in Deutschland schließlich noch Schulden in Millionenhöhe haben.

Dieser Hintergrund war allem Anschein nach auch dem schwedischen Unternehmen ein Dorn im Auge. Der Hersteller soll im Netz inzwischen das Aus für eine weitere Zusammenarbeit mit Laura Müller verkündet haben. Die Influencerin hatte sich bislang jedoch nicht zu dem Vorfall geäußert. Doch auch die anstehende Baby-Soap wirft ihre Schatten voraus: Die geplante TV-Doku mit Michael Wendler und Laura Müller auf RTLZWEI sorgt jetzt schon für große Empörung in den sozialen Netzwerken. Verwendete Quellen: Bild-Zeitung (Ausgabe vom 14. März), bunte.de