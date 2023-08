Wegen Michael Wendler: Ross Antony sagt Auftritt in Schlagershow ab

Von: Volker Reinert

Teilen

Schlagerstar Ross Antony hat seinen Auftritt bei „Stars unter Palmen 2024“ abgesagt. Das verkündete der Sänger am Donnerstag auf Instagram. Der Grund: Michael Wendler.

Köln – In einer langen Instagram-Nachricht richtete sich Ross Antony (49) am Donnerstagnachmittag an seine 225.000 Follower (Stand: 10. August 2023), um mitzuteilen, dass er seinen geplanten Auftritt bei „Stars unter Palmen 2024“ abgesagt hat. Nachdem bekannt wurde, dass der in der Kritik stehende Michael Wendler (51) auch an der Show teilnehmen wird, zog der Ex-„Bro‘sis“-Sänger und ehemalige Bandkollege von Giovanni Zarrella (45) nun die Reißleine.

Ross Antony sagt seinen Auftritt wegen Michael Wendler ab und gibt auf Instagram Erklärung ab

In seiner Instagram-Story schreibt Antony: „Meine Schnuckies, Danke für Eure vielen Nachrichten in Bezug auf meinen Auftritt bei ‚Stars unter Palmen 2024‘. Ich kann Euch versichern: Als ich den Auftritt zusagte, war keine Rede von einem Auftritt von Michael Wendler.“

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Demnach war der 49-Jährige genauso überrascht, wie viele seiner Fans. Weiter sagt der gebürtige Brite: „Natürlich möchte ich mich zu 100 Prozent von Michael Wendler und seinen Aussagen distanzieren. Dazu gehört auch, dass ich nicht auf der gleichen Veranstaltung wie er auftreten möchte. Daher habe ich heute meinen Auftritt schweren Herzens für „Stars unter Palmen 2024“ abgesagt. Ich hoffe, ihr versteht das und wir sehen uns bald woanders wieder.“

Michael Wendler seit der Corona-Pandemie stark in der Kritik

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie machte Michael Wendler mit fragwürdigen und verschwörungstheoretischen Aussagen auf sich aufmerksam. Nachdem er Deutschland im Januar 2021 aufgrund neuer Corona-Regelungen auf Telegram mit einem „KZ“ verglichen hatte, kündigte der Kölner Sender RTL an, ihn aus der damaligen DSDS-Staffel zu schneiden. Einen Monat später wurde außerdem sein Instagram-Account gelöscht.

Klare Absage! Schlagerstar Ross Antony hat seine Performance bei „Stars unter Palmen 2024“ abgesagt. Der Grund: Auch Michael Wendler wird auftreten. Ein No-Go für den Ex-„Bro‘Sis“-Sänger. © Screenshot: Instagram/ rossantonycom & IMAGO / Revierfoto

Doch Ross Antony ist nicht der erste Promi, der sich von dem „Sie liebt den DJ“-Sänger distanziert. Auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Chris Töpperwien (49) und die Geissens fanden jüngst sehr kritische Worte über Michael Wendler. Verwendete Quellen: Instagram/ rossantonycom, dwdl.de