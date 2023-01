Wegen Only-Fans: Anne Wünsche will ihre Kinder nicht mehr auf Instagram zeigen

Freizügige Inhalte von Anne Wünsche sollen von nun an ausschließlich auf ihrem Only-Fans-Account zu finden sein © Instagram/anne_wuensche

Sie ist bekannt dafür, auch ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Doch damit soll nun Schluss sein – den Kindern zuliebe.

Die über eine Million Instagram-Follower von Schauspielerin und Influencerin Anne Wünsche (31) lieben den Account der frechen Sächsin für seinen bunten Mix. Hier reihen sich freizügige Clips, süße Selfies und Familien-Schnappschüsse mit ihren drei Kindern aneinander. Kein Detail scheint der ehemaligen „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin zu privat – bis jetzt. Denn die 31-Jährige verkündet nun, dass sie mit einem neuen Social Media-Konzept ins neue Jahr startet. Im Fokus steht dabei das Wohl ihrer Kinder.

In einem Post erklärt die Wahl-Berlinerin nun, was ihre Follower von ihr erwarten dürfen: „Mein Mama-Content wird zum Anne-Content.“ Demnach werde Anne nun eine klare Linie ziehen, um ihre Kinder zu schützen. Freizügige Inhalte sollen von nun an ausschließlich auf ihrem Only-Fans-Account zu finden sein, zugleich möchte sie ihre drei Kleinen komplett aus der Öffentlichkeit und von ihren Social-Media-Plattformen fernhalten. „Ich MUSS meine Kinder viel mehr aus der Öffentlichkeit raushalten, wenn ich mich für diesen Weg entscheide”, stellt die Mama klar.

Nun ist Schluss mit privaten Einblicken

Mit der neuen Entscheidung überrascht Anne Wünsche ihre Fans sichtlich: Unter dem Post der Schauspielerin häufen sich kritische Kommentare. Ein Großteil ihrer Follower befürwortet den Schritt ihren Kindern eine Social-Media-Auszeit zu gönnen, zweifelt jedoch an, ob es nicht zu spät dafür ist. „Der Weg, deine Kinder rauszuhalten, ist ja gut. Allerdings wird das doch nichts mehr bringen. Sie waren jahrelang an deiner Seite zu sehen. Es gibt so viele Infos über sie, so viele Bilder, sie waren überall zu sehen... das ist einfach zu spät. Das Internet vergisst doch nichts. Ein guter Schritt, allerdings zu spät“, lautet nur eines von vielen Kommentaren.

Und auch Anne selbst scheint noch nicht 100 Prozent überzeugt: „Vielleicht bereue ich es eines Tages auch (was übrigens menschlich wäre, wenn man Entscheidungen im Nachhinein wieder bereut – haben wir alle durch!), aber wie soll man rausfinden, ob der Weg DEIN WEG ist, wenn Du ihn nicht anfängst zu gehen?“ Es bleibt also spannend zu sehen, welchen Weg die 31-jaehrige dauerhaft verfolgen wird.