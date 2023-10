Wegen Papagei Erwin: Auswanderung von Konny und Manu Reimann stand auf der Kippe

Von: Lisa Klugmayer

Seit fast 20 Jahren leben Konny und Manu Reimann jetzt schon in den USA. Doch der Umzug der „Goodbye Deutschlands“-Stars scheiterte fast wegen eines nicht existenten Formulars.

Hamburg – Die „NDR Talk Show“ ging in die nächste Runde. Auch diesmal begrüßten Bettina Tietjen (63) und Johannes Wimmer (40) wieder tolle Gäste: Unter anderem Schauspielerin Angelika Milster, „Tagesthemen“-Moderatorin Jessy Wellmer und die TV-Auswanderer Manu (55) und Konny Reimann (68). Die „Goodbye Deutschland“-Stars verrieten unter anderem, dass sie um ein Haar gar nicht ausgewandert wären – und Schuld war Papagei Erwin.

Konny und Manu Reimann sind wohl die bekanntesten Auswanderer Deutschlands. 2004 wanderte das Ehepaar mit ihren beiden Kindern in die Vereinigten Staaten aus und baute sich ein Leben in Gainesville, im Nordosten von Texas, auf. Ende 2015 zogen die „Goodbye Deutschland“-Stars erneut um – diesmal nach Hawaii.

In der „NDR Talkshow“ am 20. Oktober erzählten die beiden, wie es war, damals mit gebrochenem Englisch auszuwandern und, dass es gar nicht so einfach war, ihren Papagei Erwin mitzunehmen. „Scheinbar hat wohl noch nie jemand vorher einen Papagei mit in die USA genommen. Wir waren da das Paradebeispiel. Wir haben uns erkundigt und in allen Botschaften angerufen und gefragt: Was müssen wir machen? Und jeder hat uns woanders hingeschickt“, erinnert sich Manu Reimann.

Stress wegen Papagei Erwin: Manu Reimann setzte das fehlende Formular selbst auf

Irgendwann hatte sie genug und nahm die Angelegenheit in ihre eigenen Hände. „Letztendlich habe ich mich hingesetzt und habe einfach ein Formular aufgesetzt, was alles drinstehen sollte – meiner Meinung nach“, so Manu Reimann. „Das hab ich dann entworfen und damit sind wir losgezogen. Wir hatten eine Ausfuhrbescheinigung, eine Einfuhrgenehmigung und der Vogel ging in Quarantäne“. Das habe gut funktioniert, fügt Konny Reimann hinzu.

Seit fast 20 Jahren leben Konny und Manu Reimann jetzt schon in den USA. Doch der Umzug der „Goodbye Deutschlands“-Stars scheiterte fast wegen eines nicht existenten Formulars. (Fotomonage) © Instagram/Manu Reimann & NDR/NDR Talkshow – Folge vom 20. Oktober 2023

Apropos „NDR Talkshow“: Auch Jenny Wellmers war zu Gast. Am 30. Oktober steht ihr „Tagesthemen“-Einstand an, aber einer wird allerdings vermutlich nicht einschalten: Konny Reimann. Er hält, hält Nachrichten nämlich für „Menschenverdummung“ Verwendete Quellen: NDR/NDR Talkshow – Folge vom 20. Oktober 2023