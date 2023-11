Wegen Podcast mit Ex Sandy: Yvonne Woelke teilt gegen Oliver Pocher aus

Von: Samantha Matheiowetz

Der Podcast „Die Pochers!“ geht weiter – allerdings mit Oliver Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und nicht mit Amira Pocher. Deshalb schießt jetzt die Schauspielerin Yvonne Woelke gegen den Komiker.

Köln – Der Plan von Oliver Pocher (45) und seiner Ex-Frau Amira (31), den gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ trotz ihrer Trennung fortzuführen, scheiterte. Der Entertainer habe seiner Noch-Ehefrau nicht mehr vertrauen können. Doch auf einmal will Oli Pocher den Podcast recyclen und mit seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) weitermachen. Jetzt mischt sich Yvonne Woelke (41) ein und geigt dem Comedian ihre Meinung.

„Ich finde es nicht cool!“: Yvonne Woelke schlägt sich auf Amira Pochers Seite

Die Ankündigung, dass der Pocher-Podcast mit Sandy Meyer-Wölden weitergehen soll, sorgt bei Instagram für so viel Aufruhr, dass die Kommentare limitiert wurden. Promi-Kollegen wie Sophia Thomalla (34), Jan Leyk (39), Djamila Rowe (56) und Mariella Ahrens (54) feiern Oliver Pocher für die Aktion. Ganz im Gegensatz zu Yvonne Woelke: Die Schauspielerin findet das Verhalten des Entertainers ganz und gar „nicht cool“.

In den Kommentaren unter Oliver Pochers Instagram-Beitrag zu der Podcast-Neuauflage richtet sich Yvonne Woelke direkt an den Comedian: „Man sollte erstmal abwarten, bevor man wieder schnell handelt. Schließlich ist sie die Mutter deiner Kinder. Und egal, was zwischen euch ist, es gibt immer einen Grund. Klar ist es eine traurige Geschichte. Aber trotzdem sollte man als Familie zusammen halten und die Familie schützen.“

Yvonne Woelke „weiß, was es bedeutet, jeden Tag von Menschen gehasst zu werden“

Yvonne Woelke, die Anfang des Jahres wegen Fremdgeh-Gerüchten mit Peter Klein (56) in den Schlagzeilen war, spricht sich für Amira Pocher aus. „Keiner weiß, was zwischen denen ist, aber immer schön kommentieren. Traurig alles. Ich weiß, was es bedeutet, jeden Tag von Menschen gehasst zu werden und ich hoffe, Amira muss nicht auch da durch!“, verteidigt die Schauspielerin die Ex-Frau von Oliver Pocher.

Bisher hat sich der Komiker noch nicht zu den Vorwürfen von Yvonne Woelke geäußert. Dafür reagierte Oliver Pocher zuletzt höchst emotional auf einen Einbruchsversuch bei seinem Freund Pietro Lombardi. Verwendete Quellen: instagram.com/oliverpocher