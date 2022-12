Wegen Helene Fischer: Panagiota Petridou hielt Schwangerschaft geheim

Von: Claire Weiss

Im Februar wurde Panagiota Petridou ganz still und heimlich zum ersten Mal Mutter. Die Schwangerschafts-News wollte sie eigentlich mit ihren Fans teilen. Doch ausgerechnet Schlagerqueen Helene Fischer machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Hamburg - Am Freitagabend (16. Dezember 2022) war Panagiota Petridou (43) zu Gast bei der „NDR Talk Show“. Dort verriet die „Biete Rostlaube, suche Traumauto“-Moderatorin den Grund, warum sie ihre Schwangerschaft die kompletten neun Monate für sich behielt. Geplant was das nämlich eigentlich anders.

Panagiota Petridou hält sich über ihr Privatleben bedeckt

Im März 2022 überraschte Panagiota Petridou ihre Fans mit der süßen Babynews. Die 43-Jährige war im Februar nämlich Mama geworden, ohne ihren Followern überhaupt zu verraten, dass sie schwanger war. Die Autoliebhaberin hütet ihr Privatleben grundsätzlich vor der Öffentlichkeit. So ist nur bekannt, dass sie seit Jahren glücklich vergeben ist. Wer der heutige Papa ihres Babys ist, behält die Moderatorin allerdings für sich.

Und auch den Namen ihres Babys und sogar das Geschlecht möchte die 43-Jährige nicht preisgeben. In der Öffentlichkeit nennt sie ihren Sprössling nur „Mini Cooperino“, in Anlehnung an ihre Liebe zu Autos. Dass sie die Schwangerschaft ebenfalls verheimlichte, war so aber eigentlich nicht geplant, wie sie jetzt in der „NDR Talk Show“ verriet.

Wegen Helene Fischer: Panagiota Petridou behielt Baby-News für sich

„Ich war kurz davor, meine Schwangerschaft online zu verkünden, aber genau an dem Tag hat Helene Fischer gesagt, sie ist schwanger. Dann habe ich es gelassen und für mich behalten“, erklärt Panagiota Petridou im TV. Da ist ihr Helene Fischer wohl zuvor gekommen. Und Panagiota hatte wohl Angst, dass ihre News einfach untergehen würde. Das Baby der Schlagersängerin wurde im Dezember 2021 geboren, ist ein Mädchen und hört auf den Namen Nala.

Auch die Schlagerqueen hält sich sehr bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Kürzlich plauderte sie aber aus, dass ihre Tochter ganz nach ihr komme. Helene Fischers Tochter Nala singt nämlich bereits - und das, obwohl sie erst wenige Monate alt ist. Verwendete Quellen: Pressemeldung NDR, Instagram/Panagiota Petridou