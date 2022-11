Wegen seiner Hannelore: Heino kehrt Deutschland den Rücken

Heino lebte lange in Nordrhein-Westfalen. Doch nun wandern der Schlagersänger und seine Frau Hannelore aus - nach Österreich.

Sänger Heino (83) ist aus der deutschen Schlagerszene kaum wegzudenken. Bisher wohnte Heino in Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Doch nun zieht es ihn mit 83 Jahren noch ins Ausland. Der Grund für diese große Entscheidung ist ganz eindeutig: Die Liebe zu seiner Frau.

Heino und seine Frau Hannelore wohnten lange in Bad Münstereifel – Im Jahr 2019 ernannte die Gemeinde den Sänger sogar zum Ehrenbürger. Aber wo verschlägt es das Paar hin? Zur Freude der Fans ziehen die beiden nicht allzu weit weg: Es geht nach Kitzbühel in Österreich. Der Grund für den Umzug nennt der Sänger dem Express: „Hannelore fühlt sich in Österreich wohler.“

Schlagerstar Heino wohnt jetzt in Kitzbühel - würde aber gerne nach Düsseldorf

Die Frau des Sängers scheint sich mit dem Klima in Österreich wohler zu fühlen, wie es heißt. Doch wenn es nach Heino ginge, dann wäre seine Entscheidung auf einen anderen Ort gefallen. Der Sänger verrät: „Wenn ich allein das Sagen hätte, würde ich nach Düsseldorf ziehen“. Der 83-Jährige ist in Düsseldorf geboren und sammelte dort Schrott, den er verkaufte.