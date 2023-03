Wegen Stalker: Sarah Engels muss mit Familie aus Haus ausziehen

Sarah Engels hat bei Instagram erklärt, dass sie mit ihrer Familie aufgrund eines Stalkers übergangsweise in einer Mietwohnung lebt.

Sarah Engels hat eine beunruhigende Nachricht für ihre Instagram-Community. Die 30-Jährige teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag mit Ehemann Julian Engels (29) und ihren zwei Kindern Alessio (7) und Solea (1). Doch Instagram ist für Sarah schon lange kein Hobby mehr, sondern ihr Beruf. Das Leben als Influencerin bringt jedoch auch Gefahren mit sich – vor allem, da Fans herausgefunden haben, wo sie und ihre Familie wohnen.

Besorgniserregende Nachrichten von Sarah Engels: Wegen eines Stalkers musste der DSDS-Star umziehen. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/sarellax3 (Fotomontage)

Insgesamt hat Sarah stolze 1,8 Millionen Follower, die sie regelmäßig mit Fotos und Clips aus ihrem täglichen Leben versorgt. Dabei ist manchen ihrer Fans nun aufgefallen, dass Sarah, Julian und die Kinder momentan nicht mehr in ihrem Haus leben – wofür es einen erschreckenden Grund gibt.

„Sehr aufdringlich”: Sarah Engels wohnt wegen Stalker in Mietwohnung

Während eines Q&A auf Instagram stellte ein Fan die Frage, ob Sarah und ihre Familie nicht mehr in ihrem Haus leben. „Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung“, antwortete Sarah und erklärte: Der Umzug hatte einen beunruhigenden Grund. „Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort deshalb nicht mehr wohlfühlen.“ Die Sängerin scheint jedoch Hoffnung zu haben, bald wieder in ihr Haus einziehen zu können. „Wir wollten erst mal, dass die Situation sich beruhigt und klärt“, stellt die DSDS-Zweitplatzierte klar.

Auch Sarah Engels‘ Promi-Kollegin Samantha Abdul (33) musste bereits wegen eines Stalkers umziehen. Die 33-Jährige hat Mitleid für Sarah und weiß, wie es sich anfühlt. Gleichzeitig ist die Influencer fassungslos, dass nur ein Umzug den notwendigen Schutz bietet: „Ich glaube es ja wohl nicht – es kann doch nicht sein, dass es dagegen keine vernünftige Lösung gibt. Dasselbe wie bei mir, auch sie ist ausgezogen“, kommentierte sie.