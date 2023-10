„Es wird immer schmutziger“: Anna-Carina Woitschack wegen Stefan-Mross-Schlagzeile fassungslos

Von: Jonas Erbas

Die gescheiterte Ehe von Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sorgt weiter für Gerüchte – über manche Schlagzeilen kann die Schlagersängerin allerdings nur staunen.

Köln – Eigentlich ist zum Ehe-Aus von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) alles gesagt, trotzdem steht das einstige Schlager-Traumpaar weiterhin im Zentrum zahlreicher Gerüchte. Dabei sind beide mittlerweile wieder in festen Beziehungen. Doch dass der „Immer wieder sonntags“-Moderator mit Anna-Carinas ehemaliger Freundin Eva Luginger (35) liiert ist, scheint noch immer ein gefundenes Fressen für zahlreiche Klatschmagazine zu sein.

Anna-Carina Woitschack stöbert in Magazinen – und findet Cover-Story über sich und Stefan Mross

Das musste jüngst auch Anna-Carina Woitschack einmal mehr feststellen: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin befand sich auf dem Weg nach Köln, um bei RTL über ihre Teilnahme an der neuen TV-Show „Die Verräter“ zu sprechen. Wie sie in ihrer Instagram-Story am Montag (2. Oktober) festhielt, vertrieb sich die 30-Jährige ihre Zeit am Bahnhof beim Stöbern durch allerlei Magazine – und erkannte sich auf einer Titelseite prompt selbst!

Auf dieser wird wild über eine Liebschaft mit Schlager-Kollege Florian Silbereisen (42) spekuliert. „News über mich, die ich selbst nicht wusste“, lachte Anna-Carina Woitschack die Gerüchte einfach weg. Weniger witzig wirkt ihr nächster Fund: „Es wird immer schmutziger“, heißt es unter einer Fotomontage, welche sie neben Stefan Mross und Eva Luginger zeigt. „Seine Frauen gehen aufeinander los“, wird ein Streit der ehemaligen Freundinnen angedeutet, von dem Mross‘ Noch-Ehefrau allerdings gar nichts weiß.

„Das ist ja Wahnsinn“: Anna-Carina Woitschack ordnet Stefan-Mross-Artikel ein

Von derartigem Klatsch und Tratsch hält Anna-Carina Woitschack verständlicherweise wenig: „Da werde ich mal schauen, was es da wieder Neues gibt – das ist ja Wahnsinn“, staunt die „Legendär“-Interpretin entgeistert, mit weit aufgerissenen Augen über die (offenbar) erfundene Geschichte.

Da staunt Anna-Carina Woitschack nicht schlecht: In der Klatschpresse kursiert eine Geschichte, von der sie selbst nichts weiß © Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack

Als „sehr, sehr schön“ empfindet sie dahingegen einen Bericht, der sie mit ihrem Liebsten auf dem Münchner Oktoberfest zeigt. Bei ihrem Wiesn-Besuch verriet Anna-Carina Woitschack IPPEN.MEDIA vor Kurzem, warum ihr Freund sich auf dem Volksfest versteckt. Verwendete Quellen: instagram.com/anna.carina.woitschack