Wegen Streit in der Familie: Will Herren hat ein Jahr nach seinem Tod noch immer keinen Grabstein

Willi Herren hat ein Jahr nach seinem Tod noch immer keinen Grabstein

Großer Wirbel um Willi Herren (†45): Nach wie vor fehlt ein Grabstein in der letzten Ruhestätte des Schlagersängers.

Am Mittwoch jährt sich der traurige Todestag von Willi Herren (†45), der am 20. April 2021 tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Begraben wurde der Schlagerstar auf dem Friedhof Melaten in seiner Heimat Köln. Doch selbst ein Jahr nach dem Tod des Entertainers kehrt keine Ruhe um ihn ein. Denn sein Grab ziert lediglich ein Holzkreuz und nicht etwa ein echter Grabstein. Auch eine Einfassung fehlt laut der Bild-Zeitung. Was ist da nur los?

Zuständig für das Grab sind Willi Herrens Schwester Annemie sowie seine Kinder Alessia (20) und Stefano (28). Allerdings wollten sich letztere nicht zu der Angelegenheit äußern. Die Schwester des verstorbenen Entertainers sagte lediglich: „Ich werde den Todestag friedlich bei mir zu Hause verbringen und an Willi denken. Zum Grabstein kann ich aktuell noch keine Auskunft geben.“

Fakt ist, dass Willi Herrens Kinder heftig mit seiner Witwe Jasmin Herren (43) zerstritten sind. Bereits kurz nach dem Tod des Reality-Stars lieferten sich beide Parteien eine bitterböse Schlammschlacht, die vor Gericht endete. Vor wenigen Monaten machte Jasmin Herren dann im Dschungelcamp schwere Vorwürfe gegen die Familie ihres verstorbenen Ehemanns öffentlich.

Willi Herren: Kein Grabstein wegen finanzieller Probleme?

Wenig verwunderlich also, dass sich die Schlagersängerin frustriert darüber zeigt, selbst nichts am Grab ändern zu dürfen. Ihr Mann habe es schließlich verdient, in einem „gebührenden, ehrenvollen Grab“ zu ruhen. Laut einer Freundin von Willi Herren mangelt es der Familie des „Lindenstraße“-Schauspielers wohl auch an finanziellen Mitteln. Einen entsprechenden Spendenaufruf des Bestattungsunternehmens, der auf Facebook veröffentlicht wurde, ließ die Familie aber offenbar wieder entfernen.

Dabei würde Jasmin Herren eigenen Angaben zufolge nur zu gerne einspringen und die Kosten für den Grabstein übernehmen. Allerdings habe sie bis zum heutigen Tag keine Antwort auf ihr Angebot bekommen, klagte die TV-Bekanntheit. Immerhin soll inzwischen ein Steinmetz beauftragt worden sein. „Wann der fertig ist, weiß aber noch keiner“, erklärte ein Freund der Familie. „Das hat sich alles verzögert wegen des Todes von Willis Vater Wilhelm Herren im letzten Herbst.“ Das Familienoberhaupt wurde neben seinem Sohn in Köln beerdigt – ebenfalls ohne Grabstein.