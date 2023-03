Wegen TikTok: „Hartz und Herzlich“-Familie bekommt kein Hartz IV mehr

Petra is völlig verzweifelt: „Wir wurden angeschwärzt“. Wegen TikTok-Videos ihrer Kinder wurde der „Hartz und Herzlich“-Familie nun der Geldhahn zugedreht.

Mannheim – Die „Hartz und Herzlich“-Familie um Oberhaupt Petra (52) ging am Zahltag leer aus. Die Mannheimer Familie bezieht bereits seit Jahren Hartz IV und ist, wie auch die anderen Teilnehmer des TV-Formates, auf die Zahlungen vom Amt angewiesen. Das bezweifelt nun aber das Jobcenter, wie die letzte Folge der Doku-Serie zeigt. Grund dafür sei die Aktivität auf der Social-Media-Plattform TikTok von den Sprösslingen Pascal und Selina. Die beiden haben nämlich vor wenigen Monaten einen TikTok-Kanal eröffnet und teilen seither lustige Tanzvideos auf der Plattform, die großen Anklang finden.

Mittlerweile hat das Trio mit Mutter Petra bereits eine Anhängerschaft von 145 Tausend Menschen, die dem Online-Treiben der Familie folgen. Eine ganz schöne Hausnummer – die bleibt natürlich auch vom Jobcenter nicht unbemerkt. „Wir haben kein Geld für diesen Monat bekommen“, erklärt der 21-jährige Pascal in der RTLZWEI-Sendung und weiter: „Die Leute denken von uns, dass wir mit TikTok Geld generieren“.

Nun fordert das Amt Kontoauszüge und PayPal-Nachweise von Petra und dem 21-jährigen Sohnemann, die belegen sollen, dass die Familie aus den Benz-Baracken keinerlei Bezüge durch ihre Online-Präsenz verdient. So lange bleibt der Geldhahn zugedreht und obwohl die Familie die Papiere fristgerecht eingereicht hat, zieht sich die Bearbeitung hin und die Nachzahlung lässt auf sich warten.

Der Fall nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: „Wir sind nicht mehr abhängig vom Arbeitsamt“

Petra ist aufgelöst und wütend: „Wir haben überhaupt nichts, wir können nicht einkaufen gehen, gar nichts“, so die 52-Jährige. Die Familie verfügt über keinerlei Rücklagen und Mutter Petra ist ratlos, wie sie die 14-tägige Sperre vom Jobcenter überbrücken soll.

Und dann nahm die tragische Situation der Familie Benzler kurz nach Ausstrahlung der Sendung aber plötzlich eine unerwartete Wendung: Via TikTok verkünden Pascal und Petra in einem Videoclip: „Wir sind nicht mehr abhängig vom Arbeitsamt“. Was ist da denn passiert? Weitere Infos rücken die beiden nicht heraus, schreiben stattdessen: „Es sind keine Lügen, guckt euch die weiteren Sendungen an“. Vielleicht wird es also des Rätsels Lösung in der nächsten Episode am kommenden Dienstag auf RTLZWEI geben.