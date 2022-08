Wegen Todesfall: Matthias Mangiapane wohnt und arbeitet auf der Kirmes

Matthias Mangiapane erfüllt sich einen Kindheitstraum. © Screenshot/RTL+/Explosiv

Nachdem der Vater seiner besten Freundin gestorben ist, wohnt Matthias Mangiapane jetzt auf der Kirmes. Er tourt mit durchs Land, verkauft Tickets am Süßwarenstand und macht die Durchsagen beim Autoscooter.

Marktheidenheld - Vor kurzem noch im TV zu sehen und jetzt wohnt Matthias Mangiapane (38) im Wohnwagen auf einer Kirmes. Gemeinsam mit Elena Miras (30), Calvin Kleinen (30) und Co. war er in der ersten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ zu sehen. Direkt als erster wurde er von Moderatorin Olivia Jones (52) mit seinem vergangenen Verhalten konfrontiert. Jetzt ist die Staffel zu Ende und Matthias verkündet seinen Fans, dass er nun auf einer Kirmes wohnt.

Grund für seinen plötzlichen Karriereumschwung ist der Tod des Vaters seiner besten Freundin. „Er ist eine große Hilfe für uns alle. Auch meine Schwester Tanja und meine Mama Carmen sind froh, dass Matthias da ist“, erzählt Freundin Nadine der Bild-Zeitung. Jetzt tourt er mit Nadine, Schwester Tanja, Mama Carmen und der Kirmes durch Deutschland. Er verriet auch: „Ich war jetzt zehn Tage in Lohr am Main und bin jetzt in Marktheidenheld“

Matthias Mangiapane wohnt und arbeitet auf einer Kirmes

Matthias wohnt nicht nur, sondern arbeitet natürlich auch auf der Kirmes. Zu seinen Aufgabenbereichen zählen vor allem der Süßwarenstand und der Autoscooter. Der TV-Star berichtet: „Ich verkaufe Tickets und mache auch die coolen Durchsagen.“