Wegen Trennung: Sophia Thiel kämpft mit fiesen Hate-Kommentaren

Teilen

Vor wenigen Tagen bestätigte Sophia Thiel die Trennung von Raphael Birchner. Im Netz bekommt die Fitness-Influencerin seither fiese Hate-Nachrichten © Instagram / sophia.thiel & Instagram / raphael_birchner

Sophia Thiel und Raphael Birchner haben sich einvernehmlich getrennt. Die Influencerin erreichen auf Social Media zu dem Thema einige Hate-Kommentare.

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) ist wieder Single. Die 28-Jährige und der Tech-Unternehmer Raphael Birchner (26) waren drei Jahre ein Paar – doch nun haben sich die beiden einvernehmlich getrennt. Um über die schwere Zeit hinwegzukommen, ist Sophia Thiel für zwei Wochen nach Mallorca gereist. Dort versucht die junge Frau, die Trennung zu verarbeiten. Doch das ist nicht immer einfach, besonders durch einige Hate-Kommentare auf Social Media.

Sophia Thiel postet regelmäßig über ihr Leben auf Instagram. Dort veröffentlichte sie nun auch ein Statement in ihrer Story und bezieht sich dabei auf Angriffe in den Kommentaren unter ihren Posts: „Klar muss man als Creator/Influencer mit Hate irgendwie zurechtkommen (traurig genug), doch diese Kommentare bezüglich der Beziehung bzw. Trennung haben mich letzte Nacht echt schockiert.“ Zudem fügt sie hinzu: „Am Ende des Tages ist man auch nur ein Mensch. Mit dem ‚daily Hate‘, dass ich zu fett oder hässlich bin, komme ich auch mittlerweile klar. Doch auf das andere war ich irgendwie nicht vorbereitet und man kann Emotionen nicht einfach abstellen.“

Ihre Fans sprechen der Influencerin Mut zu

Die Fans der Influencerin sind entsetzt über die schrecklichen Kommentare mancher User. Daher drücken viele Menschen unter den Posts der 28-jährigen ihr Mitgefühl aus. So schreibt jemand: „Du bist ein ganz wundervoller Mensch und alle, die dich in irgendeiner Art haten, sind zu 1000000 Prozent neidisch auf dich, weil genau du schon so viel in deinem Leben erreicht hast.“ Und auch ein anderer Fan schreibt unterstützend: „Jeder geschaffte Tag ist super und ein Riesenerfolg. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, das durchzustehen. Und das wirst du auch!“ Verwendete Quellen: Instagram / sophia.thiel