Wegen TV-Projekt: Anna-Carina Woitschack verschiebt Release-Datum ihres neuen Albums „Lichtblicke“

Neues TV-Projekt

+ © Instagram/Anna-Carina Woitschack & IMAGO/STAR-MEDIA Schlagerstar Anna-Carina Woitschack bringt bald ihr neues Album „Lichtblicke“ heraus. Doch nun verzögert sich das Release-Datum wegen eines anderen Projektes. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack & IMAGO/STAR-MEDIA

Schlagerstar Anna-Carina Woitschack bringt bald ihr neues Album „Lichtblicke“ heraus. Doch nun verzögert sich das Release-Datum wegen eines anderen Projektes.

Die Fans von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (29) müssen sich noch etwas gedulden: Das Release-Datum ihres neuen Albums „Lichtblicke“ wird nach hinten verschoben. Immer wieder gab die Sängerin via Instagram Einblicke in die Entstehung ihres Albums. Nun findet die Veröffentlichung erst am 02. September statt. Der Grund dafür ist ein Fernseh-Projekt, an dem die Sängerin mitwirkt.

Nun postete Anna-Carina Woitschack ein neues Bild auf Instagram. Darauf ist die Blondine in einer starken Pose im rosa Einteiler zu sehen. Unter ihr Foto schreibt die 29-Jährige: „Das Album LICHTBLICKE hat ein NEUES VÖ Datum! Aufgrund meiner Mitwirkung in einem neuen TV-Format (bald mehr) verschiebt sich meine Albumveröffentlichung auf den 02.09.2022! Ihr müsst euch also noch ein wenig gedulden. Ich verspreche euch, es wird ein MEGA Album mit wundervollen Songs…“

Anna-Carina Woitschack verschiebt Release-Datum: Die Vorfreude der Fans ist groß

Die Fans der Schlagersängerin sind zwar enttäuscht, aber und voller Vorfreude. Ein Follower kommentiert unter dem Video: „Meine Vorfreude wird jeden Tag größer! Bin jetzt schon soo gespannt bei welchem TV-Format mitmachst“ und ein anderer Fan schreibt: „Dann hat man noch mehr Vorfreude. Bin schon auf das TV-Format gespannt“. Über ihr Mitwirken bei dem Fernseh-Format gab die Sängerin ansonsten noch nichts preis. Es bleibt spannend für die Fans.