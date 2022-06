Wegen Vanessa Mai: Schlagerfans lachen über doppeldeutige BH-Überschrift

Kürzlich wurde ein Artikel über Vanessa Mai veröffentlicht. Die doppeldeutige Überschrift sorgt für einige Lacher bei den Fans. (Fotomontage) © Instagram/Vanessa Mai

Köln - Für die Fans von Vanessa Mai (30) gibt es einiges zu lachen. In der Zeitung „Express“ erschien erst vor kurzem ein Artikel mit der Überschrift: „Vanessa Mai: Schlagerstar verdreht Fans ohne BH den Kopf“. Die Doppeldeutigkeit in diesem Satz ist den Lesern natürlich sofort aufgefallen und bietet Anlass zum Scherzen.

Artikel über Vanessa Mai: Es gibt einige Möglichkeiten bei der Interpretation

Natürlich ist die Überschrift ursprünglich so gemeint, dass Vanessa Mai bei einem Auftritt keinen BH trug – Was daraufhin zu verzückten Fans führte. Doch die Leser der Zeile kommen auch noch auf ganz andere Interpretationsmöglichkeiten: „Woran erkennt sie, ob der jeweilige Fan keinen BH trägt?“ fragt jemand scherzhaft.

Es bleibt einiges an Spielraum in der Überschrift, um wessen BHs es sich denn nun handelte – Die der Sängerin oder der Zuschauer. Doch einige Fans interpretieren noch etwas ganz anders um und treiben es an die Spitze, denn auch das Sprichwort „den Kopf verdrehen“ kann auch anders gedeutet werden. So schreibt jemand: „Wieso bricht sie Leuten, die keinen BH tragen, das Genick? Und warum wurde sie nicht verhaftet? Sicher wieder Promibonus...“. Kreative Kommentare zu einer sehr doppeldeutigen Überschrift.