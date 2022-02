Attest vom Arzt gefälscht? Wenn’s hart auf hart kommt, steht Laura Müller bald vor Gericht

Von: Jonas Erbas

Die Vorwürfe gegen Michael Wendler wiegen schwer: Der Schlagersänger soll angeblich ein ärztliches Attest gefälscht haben – er selbst widerspricht vehement! Als Zeugin könnte bald ausgerechnet Ehefrau Laura Müller den 49-Jährigen vor einem deutschen Gericht entlasten.

Cape Coral - Um seinen Gerichtsprozess in Deutschland schwänzen zu können, soll Michael Wendler (49; alle News zum Schlagersänger im Überblick) zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen haben: Angeblich – so der ehemalige Arzt des 49-Jährigen – hat der Schlagerstar ein Attest gefälscht, das ihn von der Maskenpflicht befreit, und so eine Flugreise in die Bundesrepublik unmöglich macht. Licht ins Dunkel soll nun auch Laura Müller (21) bringen können, wie tz.de berichtet.

Hat Schlagerstar Michael Wendler Masken-Attest gefälscht? – Laura Müller bezieht Stellung

Der Zoff um Michael Wendler geht weiter: Der Düsseldorfer Schönheitschirurg Dr. Murat Dağdelen wirft dem ehemaligen DSDS-Juror vor, ein ärztliches Attest über die Befreiung des Mund-Nasen-Schutzes gefälscht zu haben – auf seinen Namen! Der Schlagersänger widerspricht entschieden und behauptet seinerseits, die Bescheinigung sei regulär vom Beauty-Doc ausgestellt worden.

Auch Laura Müller stellte sich jüngst wortgewaltig hinter ihren Mann: „Mein Ehemann Michael Wendler hat weder Dokumente noch Unterschriften, Atteste oder sonstiges gefälscht. Der Arzt Dr. Murat Dağdelen, der dies behauptet, lügt! Ich kann das bezeugen, da ich bei der Ausstellung des Maskenattestes mit dabei war“, behauptete die Influencerin in einem Instagram-Statement, in dem sie über „Schleimer, Schmarotzer und Stalker“ schimpft.

Insgesamt vier Atteste für Michael Wendler aufgetaucht – Laura Müller kann Schlagerstar entlasten

Nun bahnt sich möglicherweise eine Wendung in dem Fall an: Michael Wendler hat seinen Anwalt Markus Haintz eingeschaltet, welcher der Bild-Zeitung insgesamt vier Atteste vorlegte, die allesamt von Dr. Murat Dağdelen stammen sollen. Zwei dieser Atteste befreien den Schlagersänger demnach von Nasenabstrichen, die anderen beiden von der Maskenpflicht.

„Die Atteste wurden jeweils persönlich unterzeichnet von Dr. Dağdelen, in Anwesenheit von Laura Müller und meinem Mandanten. Dr. Dagdelen hat die Atteste an seinem Computer erstellt, im Nebenzimmer wurden diese gedruckt, seine Assistenz brachte die Atteste ins Behandlungszimmer und er unterzeichnete sie dort. Begründet wurden die Atteste mit der kurz vorher erfolgten Nasen-OP meines Mandanten“, so der Anwalt gegenüber der Boulevardzeitung.

Sagt Laura Müller bald vor Gericht aus? – Wendler-Ehefrau könnte als Zeugin auftreten

Dass Laura Müller bei besagtem Termin anwesend gewesen sein soll, dürfte auch das Gericht interessieren. Das 21-jährige It-Girl könnte demnach als Zeugin gehört werden, sollte es zu einem Prozess kommen. Das bestätigte auch Michael Wendlers Anwalt: „Laura Müller wird dies notfalls auch vor Gericht bezeugen.“

Dr. Murat Dağdelen bleibt hingegen bei seiner Version der Geschehnisse und erklärt „dazu alles gesagt“ zu haben. Der Arzt soll, so Markus Haintz, eine Unterlassungserklärung abgeben und somit künftig nicht mehr behaupten dürfen, sein ehemaliger Patient habe die Atteste gefälscht.

„Grenze überschritten“: Laura Müller sauer wegen erneuten Schwangerschaftsgerüchten

Im Hause Wendler ist man derzeit über die Geschehnisse in Deutschland ohnehin wenig amüsiert: Vor wenigen Wochen tauchten angebliche Schwangerschaftsfotos von Laura Müller auf – die entpuppten sich als Fälschung. Damit habe man eine „Grenze überschritten“, beschwerte sich die 21-Jährige bei Instagram wütend.

