Wegen XXL-Busen: Martina Big kann sich kaum noch die Schuhe binden

Teilen

Wegen ihres großen Busens kann sich Martina Big kaum noch die Schuhe zubinden © Instagram: busty.model.martina.big & martina-big.com

Martina Big hat einige OPs hinter sich um ihre Oberweite zu vergrößern. Doch das führt unter anderem zu Problemen beim Schuhe zubinden.

TV-Bekanntheit Martina Big (34) hat bisher oft mit ihren Schönheitsoperationen und Beauty-Eingriffen Schlagzeilen gemacht. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre zahlreichen Hautverdunkelungen. Aber auch etwa 20 Schönheitsoperationen veränderten ihr Aussehen weiter. So ließ sich die ehemalige Flugbegleiterin die Brüste bis hin zur Größe T vergrößern. Doch die Brustimplantate bringen einige Schwierigkeiten im Alltag mit sich, wie sie nun verriet.

Durch ihre Implantate müsse sie mit einigen Einschränkungen leben, erzählte Martina Big nun in einem Interview mit Promiflash: „Natürlich hat man da Probleme, das ist ja schon einiges an Vorbau, was da herumgetragen wird. Es ist nicht so, dass er mich behindert, es ist einfach anders. Schuhe zu machen oder so etwas, das geht schon, aber ich muss dann meine Beine ganz anders stellen.“

Martina Big trainiert ihre Rückenmuskeln jeden Tag

Doch gesundheitlich scheint es sie bisher noch nicht einzuschränken – Wohl durch maßangefertigte BHs. Auch trainiert die 34-Jährige täglich ihren Rücken: „Der Rücken und die Brust müssen ja kräftig sein!“ Zudem verriet die Bekanntheit noch ein pikantes Detail aus ihrem Sex-Leben: „“Da ist schon eine andere Übung nötig. Nach jedem Fill-up ist aber auch der Kitzel wieder da. Weil du es da auch immer noch mal neu ausprobieren musst! Es wird nie langweilig.“